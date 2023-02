Le prix Solana détient des gains de 20% pour les traders SOL qui n’ont pas peur du range trading | Cryptomonnaie

L’action des prix de Solana pourrait être prise dans une mauvaise passe car les traders ne peuvent pas se libérer des risques extrêmes.

SOL, quant à lui, voit des signes haussiers qui pourraient repousser l’action des prix vers 25 $.

Les traders doivent être conscients du trading car SOL pourrait rester bloqué dans une fourchette pendant un certain temps.

Le prix Solana (SOL) est peut-être la meilleure crypto-monnaie pour visualiser ce qui se passe dans les crypto-monnaies en tant que classe d’actifs. Il est devenu très clair avant 2022 que les crypto-monnaies ne sont plus les hors-la-loi du marché qui défiaient la gravité en se négociant plus haut alors que le monde entier se dirigeait vers une récession. Depuis 2022, cela a changé car les crypto-monnaies agissent désormais comme le canari dans la mine de charbon : une fois qu’elles auront cessé de siffler, il est certain que les actions seront à côté du réservoir.

Le prix de Solana est pris entre les risques extrêmes et les vents arrière

Le prix de Solana semble se négocier dans les deux forces motrices des moyennes mobiles simples à 55 jours et à 200 jours. Cela correspond aux nombreux éléments qui guident SOL. D’une part, les haussiers veulent voir une hausse des prix parce que l’inflation baisse alors que l’économie ne tombe pas dans une dure récession. Dans la queue, la pression du risque se renforce en Ukraine, la Russie prévoyant une autre grande offensive et la tension entre la Chine et les États-Unis a été beaucoup plus élevée récemment.

Le SOL est donc pris entre des vents favorables avec une baisse de l’inflation et un risque extrême du côté géopolitique. Attendez-vous à ce que ces chiffres d’inflation américains inférieurs voient le prix du SOL grimper vers 25 $, ce qui représente toujours 20% des gains. Si les traders le souhaitent, ils peuvent entrer une position courte SOL pour les racheter à 20 $ et revenir en position longue dans ce même domaine.

Graphique journalier SOL/USD

Un gros risque qui doit être signalé par une alerte sur vos cartes serait lorsque la descente de la gamme commence à se briser plus bas. Cela indiquerait que SOL tombe en dessous de 18,66 $ et pourrait être vu se vendre vers 15,07 $ ou même 10,94 $. Les pertes subies varieraient entre une dévaluation de 20 % à 40 % du prix du SOL.

