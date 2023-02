Avec l’IPC américain derrière lui, le prix du Bitcoin pourrait augmenter et atteindre 23 878 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a bondi de près de 2 % mardi après les chiffres très attendus de l’IPC américain.

Les traders BTC auront du pain sur la planche car il reste à prendre en compte davantage de risques géopolitiques extrêmes.

Attendez-vous à une baisse à 21 969 $ pour le support avec un rebond plus élevé, car 23 878 $ restent le niveau de profit pour février.

Le prix du Bitcoin (BTC) montre de petits signes de recul après une journée de négociation très difficile et agitée mardi, où ce n’est que tard dans la séance de négociation américaine que les haussiers ont pu prendre le dessus et augmenter l’action des prix en Bitcoin. Le risque maintenant avec la décoloration est que plus les risques extrêmes binaires sont éliminés un par un et que les risques géopolitiques plus difficiles sont laissés dans les risques extrêmes. Cela indique que les traders de BTC auront plus de mal à fixer le prix du Bitcoin à la valeur correcte si la pression géopolitique en Ukraine ou ailleurs dans le monde atteignait un autre niveau d’alerte élevé.

Le prix du bitcoin devrait entrer en hausse lente

Le prix du bitcoin a vu les commerçants adopter mardi l’impression de la baisse de l’inflation aux États-Unis. Bien que les chiffres en glissement annuel n’aient été que légèrement inférieurs, les traders se sont concentrés sur le fait qu’il s’agissait d’une baisse. Il a fallu un certain temps aux traders avant de pouvoir revendiquer la victoire, car les échanges ont été très agités pendant des heures, et ce n’est que tard dans la séance de négociation aux États-Unis que le prix du Bitcoin a pu augmenter avec des gains de près de 2 % à la clôture quotidienne.

La BTC devrait maintenant entrer dans des eaux calmes avec une lente hausse, et seuls les éléments géopolitiques restent pour l’instant dans les risques extrêmes. Tant qu’il n’y a pas de nouvelle escalade, attendez-vous à voir le BTC s’échanger à la hausse avec un rebond de 21 969 $ après le fondu de mercredi, les premiers 23 000 $ étant le candidat idéal pour clôturer cette semaine. Dans l’ensemble, si la pression géopolitique reste modérée pour février, attendez-vous à 23 878 $ en tant que prise de bénéfices pour février, avec des gains de 8 % pour les haussiers qui entrent dans l’action des prix aux niveaux actuels.

Graphique journalier BTC/USD

Aux heures de négociation européennes ce mercredi, le VIX est en hausse tandis que les actions se négocient en dessous de zéro. Cela pourrait être un signe révélateur pour la séance de négociation plus tard dans la journée, car cet évanouissement pourrait entraîner une plus grande vente. En cas de baisse de 21 969 $, attendez-vous à voir de nouvelles pertes dans les livres, le pivot mensuel à 21 170 $ étant le meilleur candidat pour soutenir l’évolution des prix.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :