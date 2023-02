Le PDG de Binance, CZ, aborde le stablecoin FUD alors que BNB se prépare à une hausse de 46% | Cryptomonnaie

Binance Coin est proche du pic de peur, d’incertitude et de doute entourant les jetons indexés sur Binance.

Changpeng Zhao a abordé l’incertitude et a affirmé que tous les jetons indexés sur Binance, y compris le stablecoin BUSD, sont garantis à 100 %.

Si CZ réussit à diriger Binance à travers la situation de crise, le prix du BNB pourrait connaître une hausse de 46 % et une reprise de sa tendance haussière.

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde en volume, fait actuellement face à une situation de crise. La peur, l’incertitude et le doute (FUD) entourant les jetons indexés sur Binance de la bourse ont tourmenté les acteurs du marché de la cryptomonnaie.

Le PDG Changpeng Zhao a répondu aux préoccupations des détenteurs de jetons rattachés à Binance et a affirmé que les actifs, y compris le BUSD, sont garantis à 100 %. La récente tournure des événements a présenté une hausse de 46 % de BNB/BTC.

Lisez également: Les revenus de TRON doublent, cela déclenchera-t-il une hausse du prix TRX?

Binance combat FUD alors que BNB se prépare pour des gains massifs contre Bitcoin

Binance lutte contre le pic de FUD dans le cycle de marché actuel. La plus grande bourse en volume s’attaque à l’attaque du régulateur financier américain contre le stablecoin Binance USD (BUSD) émis par Paxos. Le PDG Changpeng Zhao a apaisé les inquiétudes de la communauté crypto en affirmant la collatéralisation à 100 % des jetons indexés sur Binance, y compris BNB.

BUSD collatéralisé à 100%

Suite à l’affirmation de CZ, une société de recherche en investissement Ouroboros Capital a annoncé l’achat de BNB contre BTC à 13 412. Les analystes de la société affirment que CZ a prouvé à maintes reprises que Binance peut éviter les crises et se remettre du FUD.

1/N : Acheter des BNB ici. Pensez que nous sommes proches du pic de FUD et le ratio BNB/BTC le montre. @cz_binance et @binance a prouvé maintes et maintes fois comment ils naviguent à travers les tempêtes pour en ressortir plus forts et je doute qu’il en soit autrement cette fois. Pas de conseil en investissement, les opinions sont les miennes. pic.twitter.com/0bZWDFpK4q – Capitale Ouroboros (@ OuroborosCap8) 15 février 2023

BNB/BTC présente une opportunité d’achat pour ces raisons

Le ratio BNB / BTC se situe dans la fourchette qui a commencé en août 2022, après l’effondrement de Terra LUNA et s’est échangé dans le même tout au long de l’effondrement de l’échange FTX. L’implosion de l’échange de Samuel Bankman-Fried a entraîné une augmentation de la part de marché de Binance et la part de l’échange de Bitcoin Open Interest est passée de 30 % avant FTX à 38 % maintenant.

Part de l’OI sur Bitcoin Futures

Le ratio BNB/BTC est à 10 % de la cassure des sommets d’après 2021 et les analystes d’Ouroboros Capital estiment que le marché a fortement escompté les progrès de Binance au cours des deux dernières années.

Tableau des prix BNB/BTC

La bourse a combattu les allégations et mené les enquêtes des forces de l’ordre et des régulateurs financiers, en plus du FUD entourant le produit de jalonnement de Binance, le fonds d’assurance SAFU et les jetons indexés sur Binance.

CZ a saisi l’opportunité de transformer les crises en opportunités tout au long de 2022 et a augmenté la part de marché et les utilisateurs de Binance au cours de l’année écoulée.

Parallèlement aux progrès de sa plate-forme centralisée, la bourse a fait des progrès considérables du côté non CEX avec BNB Chain. Binance Chain continue de bénéficier d’un nombre élevé d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Cette métrique est essentielle car elle représente l’utilité d’un produit/service pour les acteurs du marché, agit donc comme une mesure de la croissance du protocole. Selon les données de Token Terminal, BNB Chain a le plus grand nombre de DAU, avec une croissance de 17 % depuis le 14 janvier.

Croissance massive de la chaîne BNB en DAU

Le prix de la BNB connaîtra-t-il une baisse de 10 % ou une hausse de 46 % ?

Le rapport risque/récompense pour le commerce BNB/BTC semble gratifiant avec une baisse de 10 %, si la paire passe sous les sommets de 2021 et une hausse de 46 % si elle reprend sa tendance haussière dans le canal qui a commencé au quatrième trimestre 2021.

Tableau des prix BNB/BTC

Comme le montre le graphique ci-dessus, la paire BNB/BTC se négocie actuellement à 13 412 et reste sous-évaluée malgré les développements récents.



Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :