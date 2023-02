Les baleines de Cardano se préparent-elles pour le rallye de récupération des prix ADA? | Cryptomonnaie

Les adresses de baleines et de requins de Cardano détenant entre 10 000 et 10 millions d’ADA ont accumulé 659,53 millions de jetons depuis novembre.

Le prix de l’ADA n’a pas encore récupéré de sa chute de 2022 en dessous de 1,21 $, les experts estiment que cela signale un risque moindre lors de l’achat de Cardano.

Le prix de Cardano est proche de son plus haut hebdomadaire de 0,36 $, l’actif a enregistré des pertes de 6,6 % depuis le 7 février.

Les grands investisseurs du portefeuille du réseau Cardano ont accru leur activité dans l’altcoin. Les adresses de baleines et de requins détenant entre 10 000 et 10 millions d’ADA ont récupéré un volume plus élevé de Cardano depuis l’effondrement de l’échange FTX.

Les perspectives sur le prix de l’ADA sont haussières sur la base des mesures en chaîne et de l’activité des baleines.

Les baleines de Cardano sont optimistes sur ADA avec un pic d’activité

Les grands investisseurs du portefeuille du réseau Cardano ont récupéré d’énormes quantités de jetons ADA depuis l’effondrement de l’échange FTX en novembre 2022. Sur la base des données du traqueur de crypto-intelligence Santiment, il y a un pic dans le volume d’ADA détenu par les requins et les baleines détenant entre 10 000 et 10 millions de jetons Cardano.

Accumulation de Cardano par adresses de baleines et de requins

Les baleines ont ramassé 659,53 millions de jetons ADA d’une valeur de près de 235,5 millions de dollars depuis novembre 2022. Étant donné que les grands investisseurs de portefeuille sont les principales parties prenantes de Cardano, ce revirement est considéré comme haussier pour l’altcoin tueur d’Ethereum.

Pourquoi c’est le bon moment pour acheter ADA par rapport à l’histoire de Cardano

En règle générale, les commerçants achètent une crypto-monnaie lors d’une baisse de son prix. Sur la base de la récente correction de prix de quatre semaines à Cardano, l’altcoin n’a pas encore retrouvé le niveau de 0,41 $ du 4 février. L’altcoin se négocie à moins de la moitié de son prix en 2022, il y a donc un risque plus faible à acheter ADA maintenant vs. un temps moyen dans l’histoire de Cardano.

Cardano échange actuellement des mains à 0,35 $ près de son sommet hebdomadaire de 0,36 $. L’altcoin Ethereum-killer a généré des pertes de 1,2% pour les investisseurs depuis le 13 février.

