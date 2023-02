Les détenteurs de bitcoins se préparent à l’impact alors que la corrélation BTC avec les actions augmente avant la publication de l’IPC américain | Cryptomonnaie

Les détenteurs de bitcoins regardent la publication des données de l’IPC américain de mardi avec une attention renouvelée alors que la corrélation entre les actions crypto et technologiques grimpe à 0,74.

L’IPC de base devrait chuter à 5,5 % contre 5,7 %, mais un chiffre meilleur que prévu pourrait anéantir les espoirs d’un pivot de la Fed.

Une inflation plus élevée que prévu pèserait sur les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies.

Les experts prédisent que la Réserve fédérale américaine poursuivra son assouplissement avec l’IPC de base qui sera bientôt publié, qui devrait ressortir à 5,5 % en janvier, après avoir affiché 5,7 % en décembre 2022.

Cela devrait être positif pour les actifs à risque tels que les actions et également les cryptos qui bénéficient d’une forte corrélation avec les actions.

La corrélation entre Bitcoin et l’indice Nasdaq à forte composante technologique, par exemple, est passée de -0,12 à 0,74 au cours des quatre dernières semaines.

Cela suggère que la publication des données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain, prévue pour aujourd’hui 14 février à 13h30 GMT, pourrait avoir un impact important sur les deux classes d’actifs.

Lisez aussi: Aperçu de l’IPC américain: Goldman Sachs et Timiraos du WSJ taquinent la surprise à la hausse de l’inflation de janvier

Anticipations de l’IPC américain pour janvier 2023

Les données clés de l’IPC, qui sont publiées par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, devraient montrer une chute annuelle de l’IPC global à 6,2 %, contre 6,5 % en décembre. Les chiffres de base de l’IPC, qui excluent les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, devraient afficher 5,5 % en glissement annuel, en baisse de 0,2 % par rapport au mois précédent.

Les prédictions de publication de l’IPC américain telles qu’elles apparaissent sur le calendrier économique de Netcost-Security

Alors que les experts ne s’attendent pas à des surprises dans les publications mensuelles de l’IPC, la différence énorme entre les chiffres de la masse salariale non agricole attendus et réels aux États-Unis s’est avérée baissière pour les prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie, vendredi dernier, et il y a un risque que la même chose se reproduise.

Si l’IPC venait à être plus élevé que prévu, les actifs à risque pourraient assister à un bain de sang, anéantissant les gains des trente derniers jours.

Comment les prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie réagiront à la publication de l’IPC américain

Les prix des bitcoins et des crypto-monnaies ont subi une baisse au cours de la semaine dernière en raison de la répression réglementaire américaine contre les échanges de crypto et les pièces stables, dans laquelle ils envisagent désormais ces derniers « titres non réglementés ».

Avec la prochaine publication de l’IPC américain, il existe désormais un risque de volatilité supplémentaire. Étant donné que les marchés ont déjà intégré les attentes, un chiffre meilleur que prévu pourrait anéantir les espoirs d’un pivot de la Réserve fédérale américaine en faveur de l’assouplissement. Les actions technologiques et les crypto-monnaies pourraient chuter aux nouvelles.

Les experts de QCP Capital estiment que le prix de l’IPC du 14 février est important pour déterminer l’ampleur de la baisse des prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie.

Yohay Elam, analyste principal chez Netcost-Security a été cité comme disant :

Je tiens à souligner que le rapport sur l’indice des prix à la consommation aux États-Unis est le principal moteur du marché, déclenchant une volatilité massive.

Les analystes de QCP Capital affirment que les actifs à risque ne se sont pas ajustés aux attentes de hausse des taux et que l’impression de l’IPC de mardi mettra tous les marchés en ligne. Un chiffre plus élevé que prévu déclencherait une vente massive d’actions américaines et de Bitcoin ; un nombre inférieur un rallye.

Les analystes ont souligné qu’un nombre élevé pour les données de l’IPC de janvier est intégré au consensus.

La corrélation croissante de Bitcoin avec le Nasdaq à forte composante technologique mettra-t-elle en péril

Les détenteurs de Bitcoin partagent désormais l’appétit pour le risque de Wall Street, la corrélation de Bitcoin avec le Nasdaq ayant grimpé à 0,75, son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Le marché de la cryptomonnaie est de retour en ligne avec les valeurs technologiques. Les événements qui déclenchent un rallye des actions technologiques pourraient s’avérer haussiers pour le Bitcoin et les crypto-monnaies et les catalyseurs négatifs, comme une impression de l’IPC plus élevée que prévu pourrait faire baisser les prix des actions technologiques et des crypto-monnaies.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :