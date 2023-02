L’émetteur de l’USDC, Circle, aurait fait basculer le NYDFS en 2022 concernant les problèmes Binance-Paxos BUSD | Cryptomonnaie

Circle a déposé une plainte auprès du Département des services financiers de l’État de New York soulignant la mauvaise gestion des réserves par Binance.

Le NYDFS a ordonné lundi à Paxos de cesser l’émission de pièces stables Binance BUSD suite à l’échec de la réalisation d’évaluations périodiques des risques.

Le BUSD a noté un léger changement dans son ancrage au fur et à mesure que les rapports ont fait surface ; a vu une chute à 0,995 $.

Binance, étant le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, est également susceptible de prendre feu rapidement. Et ce fut le cas lundi après que les régulateurs de l’État de New York ont ​​pris des mesures contre l’émetteur de son stablecoin, Paxos. Des rapports émergents suggèrent maintenant qu’une entité entièrement différente pourrait être en jeu depuis un certain temps maintenant.

Cercle contre Binance-Paxos

Selon un rapport de Bloomberg, l’émetteur de l’USD Coin (USDC), Circle, a joué un rôle dans l’affaire Binance-Paxos. Le rival stablecoin a apparemment déposé une plainte auprès du Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS). Circle a souligné que Binance n’avait pas de gestion hermétique en ce qui concerne ses propres jetons.

Par conséquent, des mois après la plainte, le régulateur a ordonné à l’émetteur du BUSD, Paxos, de cesser l’émission du stablecoin. Selon Circle, Binance manquait de réserve suffisante pour les jetons de crypto-monnaie qu’il avait émis.

Lundi, le NYDFS a jugé Paxos inapte aux opérations de BUSD, déclarant,

« [Lack of operation] d’une manière sûre et saine sur la base d’un engagement de surveillance approfondi, d’un examen récent et de l’incapacité de Paxos à résoudre les problèmes importants liés au BUSD émis par Paxos en temps opportun.

NYDFS a ajouté que Paxos n’avait pas corrigé les principales lacunes, ce qui a conduit à l’arrêt du BUSD émis par Paxos. Cependant, Paxos est toujours autorisé à gérer les remboursements du produit.

Binance a également admis le mois dernier qu’en raison d’un rééquilibrage périodique, le BUSD Binance-Peg ne semblait pas toujours soutenu par le BUSD émis par Paxos. Binance a clarifié cela comme une simple inadéquation temporelle dans le support de Binance-peg BUSD avec BUSD, l’écart étant parfois supérieur à 1 milliard de dollars.

Le BUSD glisse face au dollar

Suite à la décision du NYDFS de mettre fin à l’émission de BUSD de Paxos, la valeur du stablecoin a pris un coup et le BUSD est tombé à 0,995 $. Cependant, sa valeur par rapport au dollar se redresse, avec 1 BUSD qui vaut actuellement près de 0,9989 $.



Graphique USDC/USD sur 1 jour

Les concurrents de BUSD, tels que USDC, Tether (USDT) et DAI, sont restés imperturbables face à cette évolution. Bien que l’ancrage de l’USDC ait légèrement glissé lundi, sa valeur s’est redressée au cours des prochaines heures pour porter l’ancrage à 0,9996 $.

