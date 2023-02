ApeCoin est en tête des parts de marché NFT et Metaverse, mais les importantes récompenses de mise d’APE sont-elles durables ? | Cryptomonnaie

L’écosystème ApeCoin progresse avec les jeux et la création de marque, mais la récompense APY à 100 % pour le jalonnement APE pourrait éventuellement faire plus de mal que de bien.

En janvier, ApeCoin a eu une performance décevante par rapport aux jetons basés sur le métaverse comme Decentraland et The Sandbox. Le jeton APE a gagné 61 % par rapport aux gains respectifs de 90 % et 150 % observés dans SAND et MANA. Les gains modérés peuvent être attribués aux importantes récompenses de mise APE qui créent probablement une certaine pression de vente.

Un prochain déblocage d’environ 9 % de l’offre en circulation d’APE en mars 2023, ainsi que des fondamentaux pas si impressionnants, ajouteront d’autres vents contraires pour le jeton. Les gains en APE dépendront du succès des projets de jeux blockchain dans l’écosystème ApeCoin et des nouveaux partenariats entre Yuga Labs et les grandes marques.

Les commerçants profitent des récompenses de jalonnement APE surdimensionnées

ApeCoin DAO a lancé son mécanisme de staking APE en décembre 2022. Le pool de staking APE a généré des rendements annuels de 90 % au cours des deux premiers mois. Les détenteurs des NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) et des collections associées sont éligibles pour un rendement deux fois supérieur d’environ 171%, ce qui ajoute une pression de vente importante pour le jeton.

ApeCoin jalonne des rendements. Source : Dune

Cependant, ces commerçants sont principalement intéressés à capturer des gains APE sans risque au lieu d’accumuler le jeton. Ainsi, ils peuvent éventuellement devenir une source de pression de vente constante.

Le jeton a été fortement court-circuité sur le marché à terme, en particulier après le lancement du mécanisme de jalonnement. Le taux de financement des contrats perpétuels APE/USD est négatif depuis décembre 2022.

Taux de financement des swaps perpétuels APE/USD. Source : Coinglass

Otherside Metaverse et l’influence de Yuga Lab

L’écosystème ApeCoin est le projet de métaverse le plus valorisé, non seulement en termes de capitalisation boursière totale, mais également en termes de valeur totale de son monde virtuel. APE sera la devise principale du métaverse Otherside. Le métaverse Otherside compte 100 000 parcelles de terrain virtuelles qui ont une valeur plancher de 1,6 ETH. En comparaison, le Sandbox compte 113 400 terrains avec un prix plancher de 0,98 ETH.

Prix ​​de vente des autres actes. Source : OpenSea

Il y aura un total de 200 000 Otherdeeds et actuellement 100 000 Otherdeeds sont disponibles. Les 100 000 autres NFT seront attribués aux personnes qui détiennent Otherdeeds et contribuent au développement d’Otherside.

L’organisation décentralisée a accordé de nombreuses subventions pour développer l’espace de jeu du métaverse Otherside. L’écosystème ApeCoin verra également un marché NFT natif et une marque de vêtements. Selon un rapport de la société de crypto-analyse Messari, les développements sont « utiles, mais il est peu probable qu’ils génèrent à eux seuls une demande structurelle importante ».

Bien qu’ApeCoinDAO soit enregistré en tant qu’entité indépendante, Yuga Labs joue un rôle important dans son adoption. Récemment, la société a lancé un jeu de course sans fin (pensez à Temple Run), Dookey Dash, pour les détenteurs de BAYC et les collectionneurs NFT associés.

Apparemment, les joueurs ont dépensé 2 millions de dollars pour jouer à ce jeu. Bien que des efforts comme Dookey Dash soient prometteurs, ils n’ont pas réussi à générer une demande considérable pour le jeton. La majeure partie de l’argent a été dépensée pour les NFT qui ont donné accès au jeu.

À l’avenir, le développement et l’engagement des utilisateurs du métaverse Otherside détermineront l’attrait de l’utilisation d’APE.

APE connaîtra une importante dilution symbolique en 2023

Outre la récompense de mise, le calendrier d’acquisition de l’APE ajoute un risque de dilution supplémentaire lié au déverrouillage des jetons alloués à l’équipe et aux investisseurs. Ceux-ci incluent des parties qui sont déverrouillées en une seule fois et des versions mensuelles.

Calendrier de sortie des jetons APE. Source : CoinGecko

Le 15 mars 2023, 25 millions de jetons supplémentaires seront débloqués pour les contributeurs au lancement. De plus, 8 millions de jetons alloués à Yuga Labs et aux fondateurs de BAYC seront également débloqués. Environ 8,90 % de l’offre sera déverrouillée immédiatement avec des déverrouillages mensuels supplémentaires.

En 2023, l’offre circulante d’APE va presque doubler, ce qui pourrait induire une volatilité du prix du jeton. Habituellement, les déblocages de jetons signifient une dilution de l’offre, ce qui ajoute une pression de vente. Cependant, lorsque de nombreux commerçants tentent de bénéficier de ce plan, le marché réagit généralement en se déplaçant d’abord à la hausse pour éliminer la liquidité des vendeurs à découvert.

Les niveaux de support et de résistance cruciaux pour l’APE / USD se situent respectivement autour de 3,29 $ et 7,69 $. Si les vendeurs ou les acheteurs peuvent surmonter ces niveaux, cela pourrait amplifier un mouvement dans le sens de la cassure.

Tableau des prix quotidiens APE / USD. Source : TradingView

Pourtant, compte tenu de la pression de vente des récompenses de jalonnement et des déverrouillages de jetons à venir, avec un manque de rendement réel ou d’utilisation de l’APE, la voie de la moindre résistance semble à la baisse.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :