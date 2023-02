Le prix du Polygon franchit des niveaux critiques alors que MATIC cherche à plonger de 18% sous l’eau | Cryptomonnaie

Polygon réduit de plus de 4% son prix alors que les marchés se préparent à l’inflation américaine mardi.

MATIC voit les haussiers fuir vers le dollar américain alors que la ligne de tendance ascendante inférieure est brisée.

Avec le mouvement de piqué du RSI, il y a encore beaucoup de place pour que MATIC récupère environ 18 %.

Le prix du Polygon (MATIC) poursuit sa vente lundi qui a commencé dimanche après que les traders ont de nouveau été rejetés après avoir dépassé 1,312 $. Bien que les haussiers aient été impatients d’essayer de poursuivre leur mantra en février, qui a fait grimper l’action des prix en janvier de 74 %, il semble qu’il s’effondre maintenant. Le sentiment a changé il y a deux semaines vendredi, un très bon rapport sur l’emploi aux États-Unis a fait comprendre aux traders que 2022 se poursuivait simplement en 2023.

Le prix du Polygon pourrait tomber en dessous de 1 $ si le marché est pris au dépourvu

Le prix du Polygon est abattu à la même vitesse que les États-Unis abattent des ballons chinois du ciel. Alors que la tension géopolitique est déjà élevée avec la Russie qui lance sa deuxième offensive en Ukraine, les tensions entre la Chine et les États-Unis s’intensifient également. Cela indique qu’une grande partie du risque extrême doit être prise en compte. Bien sûr, une escalade entre les États-Unis et la Chine serait un problème exponentiellement plus important pour les marchés mondiaux qu’entre la Russie et l’Ukraine.

MATIC voit les traders frissonner dans leurs bottes à la suite de cela après avoir apprécié leur montée facile en janvier, alors que la géopolitique était loin d’être en tête de l’ordre du jour et que la situation en Ukraine semblait s’estomper de jour en jour. Si d’autres vents contraires venaient à s’ajouter, attendez-vous à une baisse, car la cassure sous la ligne de tendance ascendante verte pourrait entraîner une baisse complète de 18 %, l’action des prix disant au revoir à 1 $. D’ici là, l’indice de force relative (RSI) aura atteint la barrière de survente, et les chances de nouvelles baisses devraient être minces.

Graphique journalier MATIC/USD

Si les haussiers étaient en mesure de repousser l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte, un certain support et un support de l’action des prix dans Polygon pourraient aider à maintenir le chiffre de l’inflation américaine mardi. Au cas où le chiffre de l’inflation diminuerait davantage, attendez-vous à voir un bond en avant au-dessus de 1,312 $. Cela indiquerait que les traders peuvent se dégourdir les jambes et pomper l’action des prix plus haut vers 1,50 $ près du niveau de résistance mensuel R2 pour février.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :