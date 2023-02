Quelle est la prochaine étape pour le prix de Terra Luna Classic après que LUNC ait perdu 20 % ? | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA Classic a baissé de 17 % au cours des deux dernières semaines pour s’échanger à 0,000170 $

Tous les indicateurs de prix suggèrent une perspective baissière pour LUNC qui pourrait entraîner une baisse de prix de 25 %.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,000189 $ invaliderait les perspectives baissières pour l’altcoin.

Le prix de LUNA Classic s’est bien comporté jusqu’à il y a deux semaines, car l’altcoin avait noté une augmentation de 55% de sa valeur au cours du mois. Mais l’évolution des conditions du marché pourrait pousser LUNC et de nombreuses autres crypto-monnaies entre les mains des baissiers.

Tableaux de prix LUNA Classic bougies rouges

LUNA Classic a glissé de plus de 20 % au cours des dix derniers jours pour passer de 0,000200 $ à 0,000170 $. Après avoir atteint un sommet de six mois, l’altcoin est retombé pour marquer le niveau de support immédiat à 0,000157 $. Cette baisse des prix est le résultat du refroidissement du marché après le rallye, qui pourrait se prolonger si les baissiers dominent la dynamique.

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) met en évidence la montée d’un sentiment baissier. Selon l’indicateur, le prix de LUNA Classic a subi un croisement baissier il y a près d’une semaine lorsque la ligne indicatrice (bleue) s’est déplacée sous la ligne de signal (rouge).

Une observation similaire peut également être faite sur l’indice de force relative (RSI), qui est tombé sous la barre neutre de 50,0 dans la zone baissière.

Une baisse excessive des prix pourrait cependant être hors de question pour LUNC, car il est encore loin de la zone baissière profonde autour de la région de survente en dessous de 30,0.

LUNC MACD et RSI

Si le prix de LUNA Classic suit ces signes et que la vente remplace l’achat, l’altcoin pourrait finir par marquer le niveau de support immédiat à 0,000157 $. Passer cette ligne amènerait LUNC au plus bas depuis le début de l’année de 0,000128 $, marquant une baisse de 25 % de la valeur. La perte de ce niveau de support pousserait le prix sous la barre des 0,000120 $.

Graphique LUNC/USDT sur 12 heures

Cependant, si les acheteurs s’en sortent et poussent le prix au-dessus de la résistance immédiate de 0,000174 $, cela transformerait les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50, 100 et 200 jours en support. Rebondir sur ce support porterait le prix à 0,000190 $, et un chandelier quotidien proche au-dessus invaliderait les perspectives baissières. Le basculer vers le support amènerait le prix de LUNA Classic près du sommet de six mois de 0,000200 $.

