Trois altcoins à acheter en 2023 si ce rallye haussier se poursuit | Cryptomonnaie

Zk-rollups, les solutions d’évolutivité de couche 2 pour Ethereum ont gagné en popularité avec le lancement très attendu de jetons de zkSync.

Alors que le récit de la connaissance zéro se réchauffe, les experts regardent le jeton AZERO d’Aleph Zero, le SYS de Syscoin et le MINA de Mina Protocol pour 2023 gains.

AZERO, SYS et MINA ont rapporté plus de 15% au cours de la semaine dernière pour les détenteurs, alors que le récit Zk gagne en popularité.

Le récit d’évolutivité Ethereum à connaissance zéro (Zk) a gagné en popularité avec le lancement prochain de la machine virtuelle Ethereum à connaissance zéro (zk-EVM) de Polygon. La solution de mise à l’échelle de Polygon pour la machine virtuelle Ethereum offre une productivité accrue et des frais de transaction réduits en vérifiant les transactions par lots sur le réseau principal Etherium.

Plusieurs autres jetons du protocole zk-rollup ont généré des gains à deux chiffres pour les détenteurs au cours de la semaine dernière.

Le récit des Zk-rollups se réchauffe, AZERO, SYS et MINA assistent à une hausse des prix

Les cumuls sans connaissance sont des solutions de mise à l’échelle de couche 2 qui augmentent le débit sur le réseau principal Ethereum en déplaçant le calcul et le stockage hors chaîne. Cela a alimenté la popularité de ces rollups et des milliers de transactions peuvent être traitées en un seul lot, ce qui renforce l’évolutivité de la blockchain sous-jacente.

Suite au récit populaire de l’intelligence artificielle (IA) et aux jetons de protocole DeFi de couche 2, les zk-rollups ont attiré l’attention des analystes et des commerçants sur la crypto Twitter. AZERO d’Aleph Zero, SYS de Syscoin et le jeton MINA de Mina Protocol ont généré plus de 15 % de gains pour les détenteurs depuis le 6 février.

Pourquoi Ethereum a-t-il besoin de Zk-rollups ?

Ethereum a des problèmes d’évolutivité inhérents en raison de sa conception. Et bien qu’il existe une feuille de route pour éventuellement résoudre ces problèmes, ce processus prendra beaucoup de temps. Les cumuls aident à réduire la congestion en « cumulant » les transactions en lots qui sont exécutés hors chaîne.

Les Zk-rollups stockent toutes les adresses et les soldes respectifs dans un arbre Merkle, une structure de données utilisée pour la vérification et la synchronisation des données. La racine de cet « arbre d’équilibre » est stockée dans un contrat intelligent en chaîne.

Architecture des cumuls Zk

Ils ont 3 tâches principales : gérer les dépôts, les virements et les retraits. L’image ci-dessus représente une architecture ZK (simplifiée).

Jetons Zk-rollup à surveiller en 2023

Aleph Zero est une blockchain de couche 1 améliorant la confidentialité qui garantit l’évolutivité, des frais de transaction peu élevés et une sécurité relativement élevée pour les développeurs. Le protocole a récemment annoncé une série d’événements axés sur les développeurs, car il héberge un nouveau marché NFT à haute utilité.

Le prix AZERO est en hausse de près de 10% depuis le 12 février, depuis le lancement d’ArtZero, la place de marché NFT sur la blockchain Aleph Zero.

Tableau des prix AZERO

Syscoin (SYS) est une crypto-monnaie basée sur la blockchain sans autorisation qui est construite sur le système de script Bitcoin et ses tokenomics sont basés sur la proposition EIP-1559 d’Ethereum, sans offre maximale plafonnée.

SYS a généré des gains de 17,3% pour les détenteurs au cours de la semaine dernière. Les développeurs à l’origine du protocole ont annoncé que SYS serait le jeton natif du prochain projet optimiste Layer-2. Cela renforce l’utilité du jeton et agit comme une incitation pour les détenteurs sur le marché.

Tableau des prix SYS

Un zk-rollup qui est également la blockchain la plus légère au monde, Mina Protocol, a récemment connu des développements haussiers. Le protocole a récemment annoncé une opportunité de financement pour les propositions de développeurs dans le cadre du programme d’innovation zkIgnite.

⚡️ Tous sont les bienvenus dans zkIgnite, Cohorte 1 — Voici comment vous pouvez participer : ∙ Créer une entreprise ou un outillage zkApp

∙ Donnez votre avis sur les propositions

∙ Devenez électeur

∙ Bâtisseurs de mentors

Le 15 février, le zk-rollup a invité la première cohorte de développeurs à s’appuyer sur le protocole Mina. Au fur et à mesure que l’écosystème de développeurs sur Mina Protocol se développe, il devrait renforcer l’utilité de MINA parmi d’autres projets zk-rollup.



