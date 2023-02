Le numéro de l’IPC américain pourrait déclencher un signal de vente pour le prix Ethereum et catalyser un crash de 17% | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum se négocie dans une très petite fourchette près du pivot mensuel.

L’ETH n’a qu’un seul élément qui pourrait aider à éviter une petite crise.

Attendez-vous à ce que le chiffre de l’inflation américaine de mardi soit le catalyseur dans tous les cas.

Le prix de l’Ethereum (ETH) voit une montagne de pression autour de 1 490 $ avec le pivot mensuel de février sous pression. La pression baissière devient très claire maintenant que des sommets plus bas se forment et que l’évolution des prix est pour l’instant soutenue par le pivot mensuel. Si ce pivot cédait, une grande zone d’environ 17% pourrait reculer avec une action de fierté glissant en dessous de 1 300 $.

Le prix Ethereum pourrait voir ce rallye revenir à la case départ

Le prix Ethereum ne détient donc pas les meilleures cartes du jeu de poker de ce marché où « la rivière » (la dernière carte mise sur la table au Texas Hold’em) sera le chiffre de l’inflation mardi. L’action des prix a oscillé entre 1 554 $ et 1 490 $ et semble garder l’opportunité d’un potentiel de hausse. Attendez-vous à ce que mardi soit crucial pour définir la voie que l’ETH choisira.

L’ETH verra un mouvement de vente si l’inflation est stable ou augmente. Bien que les marchés puissent encore penser qu’une baisse semble acquise, il y a une chose dont les traders doivent être conscients. Tous les dix ans, le panier d’inflation et les mesures sont modifiés pour copier plus précisément l’inflation réelle.

Cet ajustement donne déjà un peu plus de poids à certains éléments phares tels que la nourriture, les vêtements et la technologie, qui n’ont tous montré aucun signe de ralentissement et indiquent même une valorisation plus élevée. Le nombre d’inflation est alors réglé pour au moins rester stable ou augmenter légèrement sans tenir compte des chiffres réels. Attendez-vous à une réaction instinctive avec un mouvement de couteau dans le beurre à 1 440 $, où les moyennes mobiles simples (SMA) sur 55 jours et sur 200 jours résident avant que l’action des prix ne chute davantage vers 1 243 $ près du creux de février 2021.

Graphique journalier ETH/USD

Toute oscillation à la hausse surviendrait si le nombre d’inflation diminuait plus que prévu. Les marchés se réajusteraient à nouveau et verraient cela comme un signe que la Réserve fédérale a tort. Attendez-vous à ce que le scénario Goldilocks mis de côté revienne sur la table si tel est le cas et voyez un rebond plus élevé avec un nouveau test à 1 688 $ quelque part cette semaine.

