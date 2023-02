GMX basé sur Arbitrum a dépassé la blockchain Ethereum en frais quotidiens au cours du week-end | Cryptomonnaie

L’échange de financement décentralisé (DeFi) GMX a enregistré des frais de plus de 5 millions de dollars sur une période de 24 heures au cours du week-end, ce qui en fait temporairement le plus grand générateur de revenus de DeFi, devant même la blockchain Ethereum.

Cela s’ajoute aux 120 millions de dollars de frais totaux accumulés depuis septembre 2021, selon les données du tableau de bord de GMX – ce qui peut signaler une force fondamentale pour les jetons natifs de GMX.

Les frais sont partagés entre les deux jetons de GMX, gmx et glp. Gmx est le jeton d’utilité et de gouvernance et génère 30 % des frais générés par la plate-forme, tandis que glp est le jeton du fournisseur de liquidités qui génère 70 % des frais générés par la plate-forme.

Les frais d’Ethereum ont atteint 4,7 millions de dollars sur cette période. Ces frais ont été générés par les actions des utilisateurs sur Ethereum, telles que les transactions ou l’émission de jetons ERC20.

Cependant, ces frais n’incluent pas les frais générés par les applications sur Ethereum lui-même. Uniswap, par exemple, a perçu plus d’un million de dollars de frais perçus auprès des utilisateurs.

Les frais de GMX ont croisé ceux de la blockchain Ethereum. (CryptoFrais)

Les produits DeFi comme GMX s’appuient sur des contrats intelligents pour offrir aux utilisateurs des services financiers, tels que le trading et le prêt. GMX permet aux utilisateurs de négocier des contrats à terme, ou des dérivés financiers de jetons au comptant, sur son échange avec un effet de levier pouvant atteindre 50 fois la garantie initiale.

Les fonctionnalités GMX telles que le faible glissement, les frais bon marché et la protection contre les liquidations indésirables ont également contribué à la popularité du DEX. Il a verrouillé plus de 500 millions de dollars de jetons lundi, avec 455 millions de dollars sur Arbitrum et le reste sur Avalanche.

En tant que tel, certains membres de la communauté crypto Twitter ont déclaré qu’une partie des revenus de 5 millions de dollars de vendredi provenait du fait que le fondateur de Mechanism Capital, Andrew Kang, a clôturé ses positions de plusieurs millions de dollars sur bitcoin et ether sur GMX.

Pendant ce temps, Ethereum était de retour à la première place lundi avec plus de 3 millions de dollars de frais générés sur une période de 24 heures.

