Paxos va suspendre l’émission de Binance USD après le procès de la SEC | Cryptomonnaie

Paxos, une société de blockchain réglementée, a annoncé sa décision d’arrêter l’émission de pièces stables indexées sur le dollar américain BUSD.

Les régulateurs financiers américains ont ordonné à la société de cryptomonnaie de cesser d’émettre des crypto-monnaies indexées sur le dollar américain alors que le gouvernement réprimait le secteur.

L’annonce intervient après la répression de la SEC sur la cryptomonnaie au cours des dernières semaines, sur le jalonnement en tant que service et les pièces stables.

Paxos, une société de blockchain réglementée, fait face à la pression des régulateurs financiers américains pour cesser d’émettre des pièces stables indexées sur le dollar américain. La société a annoncé l’annulation de l’émission de Binance USD et a déclaré qu’elle continuerait d’honorer les rachats de BUSD.

Lisez aussi: Breaking: SEC va poursuivre l’émetteur de stablecoins Paxos sur Binance USD

Paxos cessera d’émettre son plus grand stablecoin indexé sur le dollar américain

Paxos a pris la décision de débrancher le stablecoin BUSD soutenu par le dollar américain après des menaces de poursuites judiciaires de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le régulateur financier a annoncé qu’il continuerait à gérer les rachats de BUSD.

Le BUSD est l’une des plus grandes pièces stables indexées sur le dollar américain de l’écosystème crypto. Alors que la répression de la SEC sur le marché de la crypto-monnaie s’élargit, les régulateurs ont ordonné à Paxos d’arrêter l’émission de BUSD.

Le département des services financiers de New York a mis fin à la création de BUSD, car les régulateurs considèrent le stablecoin de Binance comme un titre non enregistré. Paxos est la dernière cible de la SEC après que le régulateur a frappé l’échange de crypto-monnaie Kraken avec un procès pour son « staking-as-a-service ». L’échange a interrompu le service et réglé le procès, payant 30 millions de dollars d’amendes au régulateur.

Le BUSD est resté stable à la parité de 1 $, malgré les derniers développements entourant son émission controversée.

Le porte-parole de Binance affirme que les rachats de BUSD seront honorés

Un porte-parole du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a déclaré que le BUSD est un « produit émis et détenu par Paxos », Binance accordant une licence de marque à l’entreprise. Paxos est réglementé par le Département des services financiers de New York et le BUSD est adossé individuellement au dollar américain.

Le représentant de Binance a assuré aux détenteurs de BUSD qu’ils continueraient à surveiller la situation et que les utilisateurs de la plateforme d’échange auront à leur disposition un éventail de stablecoins.

En savoir plus sur l’avis de la SEC émis à Paxos ici.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :