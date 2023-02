Les stablecoins sont-ils des titres ? Eh bien, ce n’est pas si simple, disent les avocats | Cryptomonnaie

Une mesure d’exécution planifiée récemment annoncée contre Paxos par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis concernant Binance USD BUSD 1,00 $ a amené de nombreux membres de la communauté à se demander comment le régulateur pourrait considérer un stablecoin comme une sécurité.

Les avocats de Blockchain ont déclaré à Cointelegraph que même si la réponse n’est pas noire ou blanche, il existe un argument en faveur si le stablecoin a été émis dans l’attente de bénéfices ou s’il s’agit de dérivés de titres.

Un rapport du Wall Street Journal du 12 février a révélé que la SEC prévoyait de poursuivre Paxos Trust Company en relation avec son émission de Binance USD, un stablecoin qu’elle a créé en partenariat avec Binance en 2019. Dans l’avis, la SEC aurait afirmé que le BUSD est un titre non enregistré.

Le conférencier principal, le Dr Aaron Lane du Blockchain Innovation Hub du RMIT, a déclaré à Cointelegraph que même si la SEC peut prétendre que ces pièces stables sont des titres, cette proposition n’a pas été testée de manière concluante par les tribunaux américains :

« D’un point de vue étroit, toute l’idée du stablecoin est qu’il est stable. D’un point de vue plus large, on pourrait affirmer que les opportunités d’arbitrage, de couverture et de mise offrent une attente de profit », a-t-il déclaré.

Lane a également expliqué qu’un stablecoin peut tomber sous le coup des lois américaines sur les valeurs mobilières s’il s’avère qu’il s’agit d’un dérivé d’un titre.

C’est quelque chose que le président de la SEC, Gary Gensler, a fortement souligné en juillet 2021 dans un discours devant l’American Bar Association Derivative and Futures Law Committee :

« Ces plates-formes – qu’elles se trouvent dans l’espace financier décentralisé ou centralisé – sont concernées par les lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre de notre régime de valeurs mobilières », avait-il déclaré à l’époque.

Cependant, Lane a souligné qu’en fin de compte, chaque cas « s’appuiera sur ses propres faits », en particulier lorsqu’il s’agit de statuer sur un stablecoin algorithmique par opposition à un crypto ou à un fiat garanti.

Un article récent de Quinn Emanuel Trial Lawyers a également abordé le sujet, expliquant que pour « augmenter » les stablecoins à une « valeur stable », ils peuvent parfois être proposés à prix réduit avant de se stabiliser suffisamment.

« Ces ventes peuvent étayer l’argument selon lequel les acheteurs initiaux, malgré les renonciations formelles des émetteurs et des acheteurs, achètent dans l’intention de revendre après stabilisation au prix plus élevé », écrit-il.

Mais alors que les émetteurs de pièces stables peuvent recourir aux tribunaux pour trancher le différend, beaucoup pensent que l’approche de «réglementation par l’application» de la SEC est tout simplement inutile.

L’avocat et partenaire des actifs numériques Michael Bacina de Piper Alderman a déclaré à Cointelegraph que la SEC devrait plutôt fournir des « conseils judicieux » pour aider les acteurs de l’industrie qui cherchent à se conformer à la loi :

Adam Cochran, partenaire de Cinneamhain Ventures, a donné un autre point de vue à ses 181 000 abonnés sur Twitter le 13 février, notant que la SEC peut poursuivre en justice toute entreprise qui émet des actifs financiers en vertu de la Securities Act de 1933, beaucoup plus large :

L’investisseur en actifs numériques a ensuite expliqué que la SEC n’était pas limitée au test Howey :

« Ça vaut la peine de se battre bec et ongles, mais tous ceux qui ignorent cela car » lol la SEC s’est trompée, cela ne passe pas le test de Howey « doit être réévalué. Croyez-le ou non, la SEC a des conseillers en valeurs mobilières compétents », a-t-il ajouté.

La dernière action planifiée signalée par la SEC intervient après que des informations ont été publiées le 10 février selon lesquelles Paxos Trust faisait l’objet d’une enquête par le Département des services financiers de New York pour une raison non confirmée.

Commentant les rapports initiaux, un porte-parole de Binance a déclaré que le BUSD est un « produit émis et détenu par Paxos », Binance accordant une licence de sa marque à la société pour une utilisation avec le BUSD. Il a ajouté que Paxos est réglementé par le Département des services financiers de New York (NYDFS) et que le BUSD est un « stablecoin adossé 1 à 1 ».

« Les stablecoins sont un filet de sécurité essentiel pour les investisseurs qui cherchent refuge contre la volatilité des marchés et limiter leur accès nuirait directement à des millions de personnes à travers le monde », a ajouté le porte-parole. « Nous continuerons à surveiller la situation. Nos utilisateurs mondiaux disposent d’un large éventail de pièces stables. »

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :