Cinq altcoins supérieurs à 200 jours MA qui pourraient bientôt exploser, classés du meilleur au pire | Cryptomonnaie

Les altcoins qui se négocient au-dessus du SMA de 200 jours sont en avance sur la courbe et sont susceptibles de surpasser les autres crypto-monnaies.

Ces cinq altcoins incluent TRX, ENJ, ONT, ATOM et VET.

Cependant, tous les altcoins au-dessus du SMA de 200 jours ne sont pas créés égaux.

TRON (TRX), Enjin (ENJ), Solar (SXP), Ontology (ONT) et Cosmos (ATOM) sont les cinq altcoins qui promettent une performance explosive dans les prochains jours. Les investisseurs sont également invités à surveiller de près le prix du Bitcoin, qui a récemment subi un léger revers, mettant en pause son rallye de 2023.

Importance de la SMA de 200 jours

La moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours est généralement considérée comme un indicateur technique important pour déterminer si l’actif est dans une tendance haussière ou baissière. Un croisement de cet indicateur avec le SMA à 50 jours confirmera la tendance actuelle. Cependant, pour cette discussion, examinons les altcoins au-dessus du SMA à plus long terme et voyons où l’actif sous-jacent peut aller ensuite.

Par exemple, le prix de SKALE (SKL) a connu une hausse de 82 % après avoir renversé la résistance posée par le SMA de 200 jours dans un plancher de support le 6 février. Après ce mouvement, SKL a également surmonté l’obstacle à 0,3664 $ et marqué le blocus de 0,0601 $ et a établi un sommet local à 0,06979 $, enregistrant un gain de 82 % en quatre jours.

Graphique SKL/USDT sur 1 jour

Cinq altcoins prêts à exploser : du meilleur au pire

TRON (TRX) Enjin (ENJ) Ontologie (ONT) Solaire (SXP) Cosmos (ATOME)

L’action des prix TRON est de loin la meilleure du groupe pour plusieurs raisons, augmentant ses chances d’un mouvement explosif. La principale raison de cette tendance haussière est son passage au-dessus de la SMA de 200 jours le 26 janvier. Depuis lors, l’altcoin a passé près de trois semaines à s’échanger au-dessus.

La deuxième raison est que TRX a produit une divergence haussière cachée. Cette formation technique se produit lorsque le prix de l’actif produit des plus bas plus élevés tandis que l’indicateur de momentum, dans ce cas, l’indice de force relative (RSI), produit des plus bas plus bas.

Cette non-conformité est souvent repérée dans une tendance haussière lorsque l’actif sous-jacent produit un pullback. La configuration signale une poursuite de la tendance haussière.

Dans le cas du prix TRON, l’altcoin est également confronté à un obstacle intermédiaire à 0,0645 $. Si les haussiers renversent cet obstacle, cela confirmera le début de la tendance haussière. TRX pourrait remonter de 12 % pour balayer des sommets égaux à 0,0720 $. Au-delà de ce niveau, les teneurs de marché pourraient également cibler la liquidité se situant au-dessus de 0,0932 $, ce qui nécessiterait une hausse de 44 % à partir de 0,0645 $.

Graphique TRX/USDT sur 1 jour

L’action des prix d’Enjin Coin ressemble également à TRON car elle a non seulement dépassé le SMA de 200 jours, mais signale également activement une divergence haussière cachée. Jusqu’à présent, ENJ a rebondi de 130 % au cours des 40 derniers jours et a également basculé un niveau de résistance clé à 0,4121 $ dans un plancher de support.

Fait intéressant, le SMA de 200 jours coïncide avec le niveau susmentionné, ce qui en fait un niveau critique à défendre pour les traders. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que ENJ reprenne sa tendance haussière à partir de ce niveau et cible le prochain obstacle à 0,5753 $, soit environ 34 % de la position actuelle à 0,4385 $.

Graphique ENJ/USDT sur 1 jour

L’action des prix d’ontologie est le troisième meilleur altcoin en raison de son positionnement, qui est au-dessus du SMA de 200 jours et de l’obstacle récemment renversé à 0,2124 $. De plus, l’altcoin montre une divergence haussière cachée avec des creux plus élevés clairs formés lors de sa hausse de 79%.

Par conséquent, un rebond dudit niveau de support à 0,2124 $ sera essentiel pour déclencher une hausse de 26 % jusqu’à l’obstacle de 0,2592 $. Bien que peu probable, un retournement de ce blocus dans un plancher de support pourrait voir l’ONT marquer la barrière de 0,3430 $, portant le gain total de 26 % à 67 %.

Graphique ONT/USDT sur 1 jour

L’action des prix solaires est le quatrième meilleur altcoin qui a renversé le SMA de 200 jours le 12 février et est prêt pour une tendance à la hausse. La raison pour laquelle SXP est en quatrième position et non en troisième est qu’il doit confirmer le basculement réussi de l’obstacle de 0,3428 $ vers un plancher de support.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de ce niveau confirmera la présence de traders, mais un nouveau test en cas de recul doit être organisé.

Une telle confirmation sera un signal clé pour que les investisseurs prennent position sur SXP. Dans un tel cas, le prix du solaire peut exploser de 46 % et marquer l’obstacle de 0,5040 $, à condition qu’il surmonte le niveau de résistance intermédiaire à 0,4420 $.

Graphique SXP/USDT sur 1 jour

L’action des prix de Cosmos est plus faible que le reste des altcoins en raison de l’absence de creux plus élevés distinctifs, ce qui ne confirme pas une divergence haussière cachée. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce qu’ATOM baisse de 9,40 % pour marquer le SMA de 200 jours à 11,88 $.

De plus, l’indicateur RSI pour les altcoins mentionné ci-dessus montre la promesse d’un rebond au niveau 50. Mais l’indicateur de momentum a déjà glissé sous le point neutre pour ATOM, indiquant la présence de vendeurs. Cependant, si les haussiers défendent le niveau de 11,88 $, les investisseurs peuvent s’attendre à un rebond de 48 % qui propulse le prix Atom à retester l’obstacle de 17,54 $.

Graphique ATOM/USDT sur 1 jour

Bien que la déclaration haussière générale et la thèse expliquées ci-dessus soient passionnantes, les investisseurs doivent comprendre que ces altcoins sont à la merci de la liquidité et de la course haussière en cours pour le prix du Bitcoin. La tendance haussière se détruira probablement si les capitaux sortent de Bitcoin – la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, et produisent un chandelier quotidien proche du SMA de 200 jours à 19 700 $. Dans un tel cas, la thèse haussière détaillée ci-dessus deviendra nulle et non avenue.

Si cette évolution se concrétise, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que TRON, ENJ, ONT, SXP et ATOM reviennent aux niveaux de support immédiats observés dans leurs graphiques respectifs.

Cette vidéo explique comment le mouvement du prix du Bitcoin pourrait affecter les altcoins

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :