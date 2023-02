Le bitcoin pourrait atteindre 10 millions de dollars en 9 ans, mais davantage de sidechains sont nécessaires : PDG de Blockstream | Cryptomonnaie

Si la prédiction de prix de 10 millions de dollars de Back et Finney se réalise, la capitalisation boursière du BTC atteindra environ 200 000 milliards de dollars.

Le PDG de Blockstream, Adam Back, estime que le prix du Bitcoin (BTC) pourrait atteindre 10 millions de dollars d’ici la fin de la sixième réduction de moitié en 2032, tant que la technologie Bitcoin Layer-2 et l’infrastructure de portefeuille s’amélioreront.

Dans un fil Twitter du 12 février, Back, l’un des contributeurs au cœur de Bitcoin, expliquait à ses 509 000 abonnés dans quelle situation la prédiction de prix de 10 millions de dollars de Hal Finney pour BTC pourrait se réaliser.

Il a noté que le prix de la BTC avait doublé en moyenne d’une année sur l’autre depuis 2013 et a expliqué que si cette tendance se poursuivait, le prix de la BTC atteindrait 10 millions de dollars avec une capitalisation boursière de 200 000 milliards de dollars dans environ neuf ans.

au début de cette année, j’étais curieux de l’affirmation « bitcoin 2x par an en moyenne ». il vérifie: la décennie jan 2013 – déc 2022 #bitcoin a augmenté de 2,036x/an (1200x en une décennie). si cela continue, nous franchirons 10 millions de dollars / BTC et une capitalisation boursière de 200 milliards de dollars d’ici la fin des 2 prochains halvenings, soit environ 9 ans. pic.twitter.com/mqmO2SRdAv

Cependant, Back a déclaré que pour que ce chiffre soit atteint, les améliorations des technologies Bitcoin Layer-2 et de l’infrastructure de portefeuille doivent être accélérées pour donner le temps à ces innovations de se développer :

Back a déclaré que cela « signifiait probablement que les sidechains/drivechains étaient un compromis. plus d’optimisation de la foudre […] nous n’avons pas beaucoup de temps car la technologie prend du temps à mûrir, les portefeuilles, l’interopérabilité, l’intégration.

Répondant à un commentaire, Back a déclaré qu’il pensait que l’adoption de Bitcoin n’avait pas encore atteint le bas de la courbe en S, car seulement 1 à 2% de la population mondiale a exploité Bitcoin. Il prédit que davantage d’investisseurs commenceront à « empiler » le BTC dans des portefeuilles de stockage à froid :

étant donné la volatilité, je pense que #bitcoin peut dépasser énormément et exploiter l’une de ces capitalisations boursières de 100 à 300 billions de dollars, corriger puis retrouver une adoption plus stable au fil du temps. Je soupçonne que les personnes ayant des points d’entrée moyens, par rapport au prix actuel, ne seront pas très incitées à vendre en taille.

Le PDG a expliqué qu’une partie de cette prochaine vague d’adoption pourrait provenir de ce qu’il décrit comme des « poussées d’hyperbitcoinisation » – où les personnes dans des environnements hyperinflationnistes « se précipiteront » vers le bitcoin :

Cependant, répondant à un autre commentaire, Back a également admis que « nous n’avons absolument pas réussi à financiariser le bitcoin » jusqu’à présent. Le cypherpunk a suggéré que Bitcoin pourrait être utilisé dans des hypothèques où la propriété est utilisée comme garantie et Bitcoin comme intérêt :

Le marché de la financiarisation native du bitcoin est immature, presque intact. produits structurés bitcoin, hypothèques adossées à des biens immobiliers mais intérêts garantis par BTC, d’autres produits rendent le bitcoin plus facile à utiliser pour un plus grand nombre de personnes et correspondent aux profils de risque. ce qui crée plus de croissance.