First Mover Asia: Bitcoin pourrait tester 20 000 $ alors qu’il recherche un support | Cryptomonnaie

AUSSI: La décision de la SEC sur le programme de jalonnement de Kraken la semaine dernière ne doit pas être considérée comme une mise en accusation du jalonnement dans son ensemble.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Des prix: Bitcoin pourrait tester 20 000 $ ou moins, mais il y a toujours des raisons d’être optimiste quant au plus grand actif numérique du monde.

Connaissances: La décision de la Securities and Exchange Commission contre le programme de jalonnement de Kraken n’est pas une attaque contre le jalonnement dans son ensemble.

Des prix

Prix ​​​​BTC / ETH par indices CoinDesk, à 7 h HE (11 h UTC)

Bitcoin cherche du support

Joyeux lundi.

Alors que l’Asie commençait la semaine de travail, l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX) est tombé à 21 750 $ et l’éther est en baisse de 1,8 % à 1 514 $.

Joe DiPasquale de BitBull Capital dit que le bitcoin fait maintenant un « test de dessous » ayant déjà perdu les niveaux de 23 000 $ et 22 000 $ qui détermineront s’il récupérera la marque de 23 000 $ ou tombera à 20 000 $ « plutôt rapidement ».

« Le marché dépend également des développements macroéconomiques, et étant donné que les prix à la consommation de décembre se sont révélés plus élevés que prévu, le marché pourrait commencer à envisager une hausse des taux plus importante lors du prochain FOMC », a-t-il déclaré à CoinDesk dans une note.

En cherchant du support, le bitcoin digère également les développements réglementaires. La semaine dernière, Kraken – mais pas Coinbase – a été condamné à une amende de 30 millions de dollars par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour son programme de jalonnement. Le Wall Street Journal rapporte également que Paxos est le prochain sur la liste des cibles de la SEC car il cible le stablecoin Binance USD.

« La réglementation est également une préoccupation pour l’espace crypto, en particulier après l’amende de 30 millions de dollars infligée par la SEC à l’échange Kraken », a déclaré DiPasquale. « Cela étant dit, nous pensons qu’il est préférable d’obtenir une clarté réglementaire dans un marché lent, par opposition à des développements plus stricts pendant un marché haussier à part entière. »

Malgré tout cela, DiPasquale a déclaré que son entreprise restait optimiste sur le bitcoin – même s’il explosait les niveaux de support.

« [We] chercherait à accumuler plus si les prix chutent en dessous de 20 000 $.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL +2,7% Plate-forme de contrat intelligente Shiba Inu SHIB +0,4% Monnaie

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Boucle CRL −5,3 % Plate-forme de contrat intelligente Décentralisé MANA −5,0 % Divertissement Gala GALA −4,3 % Divertissement

Connaissances

Les plates-formes de jalonnement d’Ether Liquid en bénéficieront car les actions de la SEC ne parviendront probablement pas à assommer DeFi

L’échange de crypto Kraken et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ont réglé le jalonnement.

La bourse réglementée de Kraken doit payer une amende de 30 millions de dollars et cesser immédiatement son service aux États-Unis. Mais, plus important encore, le jalonnement se poursuit aux États-Unis. Le jalonnement fait référence au verrouillage des jetons pendant une période définie pour aider à soutenir le fonctionnement d’une blockchain. Le jalonnement liquide, d’autre part, émet un jeton dérivé qui représente la quantité de jetons verrouillés à l’utilisateur, lui permettant d’accéder à des services de financement décentralisés (DeFi) tels que les prêts et les emprunts.

La façon dont Kraken a proposé le jalonnement était unique, c’est pourquoi le service de l’échange a été fermé et la SEC n’a pas poursuivi Coinbase ou n’a pas bougé sur les protocoles de jalonnement liquide décentralisés.

Au cœur de la déclaration de la SEC se trouve un manque de transparence de la part de Kraken. Oui, les données en chaîne montrent que Kraken est l’un des plus grands validateurs, exploitant un grand pool de jalonnement. Mais la SEC semble s’inquiéter du flux de fonds : l’éther déposé dans Kraken destiné au jalonnement va-t-il vraiment au jalonnement ? Ou est-il prêté ?

Les protocoles de jalonnement liquide tels que Lido et Rocket Pool n’auraient pas le même problème. On pourrait suivre leur éther de leur portefeuille dans le pool via un explorateur de blocs ou d’autres outils de surveillance de la chaîne.

Dans les premières heures après que le marché a appris l’intérêt de la SEC à poursuivre le jalonnement, via un tweet de Brian Armstrong, les jetons de jalonnement liquides tels que le LDO de Lido ont bondi et bondi à nouveau lorsque le magasin de jalonnement américain de Kraken a fermé ses portes.

Une explication plus raisonnable de la montée subite pourrait se résumer au « Yellow Light » actuel de la SEC vers le jalonnement. Le jalonnement en tant que stratégie d’investissement n’est pas autorisé, mais le jalonnement en tant que service technique l’est.

Comme l’a tweeté l’avocat de la cryptomonnaie Gabriel Shapiro: «La validation en tant que service n’est pas comme un programme de« gain », pas comme la prise de capital dans une entreprise ou un fonds. C’est un service technique ministériel.

Une chose qui est plutôt révélatrice est que la valeur totale verrouillée des protocoles de jalonnement liquide comme Lido ou Rocket Pool n’a pas augmenté par la suite.

Depuis le début de l’année, la valeur totale bloquée au Lido est restée stable : elle a commencé l’année à 4,9 millions d’éthers le 1er janvier, et se situe désormais autour de 5,19 millions d’éthers. L’éther jalonné de Rocket Pool est passé d’environ 472 000 à 608 000 au cours de la même période.

Événements importants

22 h 50 HKT/SGT (14 h 50 UTC) Produit intérieur brut (TQ) du Japon

6 h 00 HKT/SGT (22 h 00 UTC) Changement du nombre de demandeurs au Royaume-Uni (janvier)

6 h 00 HKT/SGT (22 h 00 UTC) Royaume-Uni Taux de chômage OIT (déc.)

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :