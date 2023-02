Breaking: SEC va poursuivre l’émetteur de stablecoins Paxos sur Binance USD | Cryptomonnaie

Paxos Trust Company, une institution financière et une société technologique basée à New York spécialisée dans la blockchain, serait une autre cible de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Selon un rapport du Wall Street Journal, la société a reçu un avis Wells de la SEC concernant l’émission et la cotation du stablecoin Binance USD (BUSD), qui est un titre non enregistré.

Un avis Wells est publié par la SEC des États-Unis pour informer les particuliers ou les entreprises des enquêtes terminées où des infractions ont été découvertes. Bien que le rapport n’ait pas encore été rendu public, Netcost-Security a contacté Paxos Trust Company et Binance pour commentaires. Cette décision de la SEC intervient après une récente répression du jalonnement de crypto-monnaie, un secteur lucratif qui rapporte aux utilisateurs de l’argent ou des intérêts en promettant leurs actifs cryptomonnaies à un intermédiaire ou à un réseau cryptomonnaie.

Le président de la SEC, Gary Gensler, dans ses efforts pour mettre fin au non-respect généralisé des lois américaines sur les valeurs mobilières, a ciblé Kraken, une société d’échange de crypto qui offrait des services de jalonnement aux utilisateurs américains. La bourse a accepté de mettre fin à ce service et paiera également 30 millions de dollars d’amendes à la SEC.

Ceci est une histoire en développement, plus de détails seront mis à jour bientôt.

