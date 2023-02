Prédiction des prix des crypto-monnaies : Solana, Decentraland et Dogecoin – Asian Wrap 13 février | Cryptomonnaie

Le prix de Solana (SOL) efface la plupart des gains de janvier alors que les vents contraires se sont accumulés tout au long de la semaine, avec un autre élément à ajouter presque tous les jours. Avec le sentiment de risque proche du risque total et plusieurs éléments qui ne sont pas binaires, il ne semble pas facile de voir un avantage. Les commerçants devront se préparer à une action drastique des prix et peut-être à plus de douleur dans les jours et les semaines à venir.

Le prix de Decentraland (MANA) enregistrait presque 13% de gains cette semaine alors que le sentiment a soudainement changé du jour au lendemain sur les marchés. Les traders étant poussés hors de leur position, les baissiers pourraient tirer la feuille dans leur camp et déclencher une baisse de près de 6 %. Alors que le marché est nerveux face à la situation en Ukraine et au chiffre de l’inflation américaine mardi, une ligne dans le sable est tracée entre un rebond et une implosion.

L’action des prix Dogecoin (DOGE) devrait briser sa séquence de victoires pour 2023. où les traders étaient encore en mesure de décrocher une séquence de victoires et de remporter une victoire la première semaine de février, ce navire a navigué cette semaine. Pour aggraver les choses, il n’y a pas un élément mais une charge en vrac d’éléments qui expliquent pourquoi le prix Dogecoin perd plus de 10 % de valeur en une semaine seulement.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :