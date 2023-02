Coinbase « défendra avec plaisir » le jalonnement devant les tribunaux américains, déclare le PDG | Cryptomonnaie

Les dirigeants de Crypto Exchange Coinbase défendent ses services de jalonnement de crypto, affirmant qu’il ne peut pas être classé comme une sécurité et menaçant de porter l’affaire devant les tribunaux aux États-Unis.

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a publié sur Twitter que la société « défendra cela devant les tribunaux si nécessaire ». Cette décision fait suite à l’accord conclu par le crypto-échange Kraken avec la Securities and Exchange Commission (SEC) le 10 février pour cesser d’offrir des services ou des programmes de jalonnement aux clients du pays.

Selon la SEC, Kraken n’a pas «enregistré l’offre et la vente de son programme de jalonnement d’actifs cryptomonnaies en tant que service», que la commission qualifie désormais de titres. Outre l’arrêt du service, Kraken a accepté de payer 30 millions de dollars en remboursement, intérêts avant jugement et sanctions civiles.

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a pesé sur la question dans un article de blog, affirmant que « le jalonnement n’est pas un titre en vertu du US Securities Act, ni en vertu du test Howey ». Grewal a également noté:

« Essayer de superposer la loi sur les valeurs mobilières à un processus comme le jalonnement n’aide pas du tout les consommateurs et impose à la place des mandats inutilement agressifs qui empêcheront les consommateurs américains d’accéder aux services de cryptomonnaie de base et pousseront les utilisateurs vers des plates-formes offshore non réglementées.

Grewal soutient que le jalonnement ne satisfait pas aux quatre éléments du test Howey : investissement d’argent, entreprise commune, attente raisonnable de bénéfices et efforts des autres. « Le test Howey provient d’une affaire de la Cour suprême de 1946 – et il y a une discussion séparée à avoir pour savoir si ce test a du sens pour les actifs modernes comme la cryptomonnaie », a-t-il noté.

« Le but de la loi sur les valeurs mobilières est de corriger les déséquilibres d’informations. Mais il n’y a pas de déséquilibre d’informations dans le jalonnement, car tous les participants sont connectés sur la blockchain et sont en mesure de valider les transactions via une communauté d’utilisateurs ayant un accès égal aux mêmes informations. . » De plus, l’exécutif a écrit:

« La technologie Blockchain peut stimuler une croissance économique significative aux États-Unis et le jalonnement est un aspect sûr et essentiel de cette technologie. […] Mais une réglementation par l’application qui ne fait rien pour aider les consommateurs et pousse l’innovation à l’étranger n’est pas la réponse. Bien faire les choses en matière de jalonnement.

La décision de la SEC sur le crypto-staking a suscité des critiques. Dans une déclaration intitulée « Kraken Down », la commissaire Hester Peirce a publiquement réprimandé sa propre agence pour la fermeture du service de jalonnement de Kraken. Peirce a fait valoir que la réglementation par l’application « n’est pas un moyen efficace ou équitable de réglementer » une industrie émergente.

