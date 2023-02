MATIC explose alors que le prix Polygon voit un afflux de taille de baleine avec 4,56 bio $ MATIC en demande | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon est sur une déchirure sans aucun signe de ralentissement.

MATIC, cependant, commence à ressembler à un château de cartes et pourrait bientôt être balayé par des vents contraires.

Les traders doivent être conscients de ce qui motive l’action des prix pour saisir les risques qui l’accompagnent.

Le prix Polygon (MATIC) devrait clôturer la semaine avec quelques petits gains, où le bénéfice a atteint 11 % à un moment donné. Malheureusement, les haussiers ont dû abandonner et rendre quelques gains, car plusieurs vents contraires et événements à risque grignotaient les bénéfices des haussiers. Néanmoins, un autre gain hebdomadaire devrait être enregistré, mais certains avertissements doivent être émis car un effondrement est sur le point de se produire.

Manuel de prix du Polygon pump-and-dump ?

Le prix du Polygon pourrait être à risque si vous négociez dans une autre configuration commerciale très connue et simple qui ne correspond pas au plan vendre la rumeur-acheter le fait ou vice versa, mais s’appelle le commerce de pompage et de vidage. L’idée est simple : faites monter très rapidement et très haut l’action des prix d’un actif et commencez à vendre votre position une fois que vous voyez d’autres traders courir après l’action des prix. Une fois que la baleine est hors du prix, les traders auront acheté des niveaux très élevés et chers et ne verront jamais leur position se transformer en profit car un effondrement est imminent.

MATIC correspond à cette description, car les mesures en chaîne indiquent un passage massif de la taille d’une baleine de Bitcoin à MATIC pour 4,56 bio $ MATIC. Attendez-vous à ce que l’action des prix s’intensifie, le spéculateur ou le groupe de spéculateurs vendra par petits incréments pour ne pas inonder le marché d’ordres de vente et enregistrer des gains massifs alors que les commerçants chassent ce rallye de la peur de manquer (FOMO). Une baisse de 20% pourrait se produire car 1,09 $ ne peut pas rattraper le mouvement du couteau qui tombe, et la moyenne mobile simple sur 55 jours pourra faire l’affaire.

Graphique hebdomadaire MATIC/USD

Si le mouvement de la baleine est correct et avec les bonnes intentions de rester dans MATIC, attendez-vous à voir une mouture plus élevée avec d’autres commerçants entrant et augmentant encore plus l’action des prix. Le niveau de résistance R2 à 1,5 $ semble bon pour un niveau de prise de bénéfices et recherche un court fondu et une opportunité pour les traders de transformer R2 en support, si cela se produit, 1,80 $ est dans la carte avec des gains de 47 % dans le livre de négociation de chaque taureau.

