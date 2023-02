Le prix décentralisé obtient un triple rejet ferme et est proche du support pour un rebond | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland était proche des gains mais a tout abandonné au cours de la semaine.

MANA a reçu un double rejet supérieur contre un plafond crucial sur le dessus.

Les traders doivent surveiller ce niveau pour éviter d’être piégés dans un effondrement.

Le prix de Decentraland (MANA) enregistrait presque 13% de gains cette semaine alors que le sentiment a soudainement changé du jour au lendemain sur les marchés. Les traders étant poussés hors de leur position, les baissiers pourraient tirer la feuille dans leur camp et déclencher une baisse de près de 6 %. Alors que le marché est nerveux face à la situation en Ukraine et au chiffre de l’inflation américaine mardi, une ligne dans le sable est tracée entre un rebond et une implosion.

Le prix décentralisé flirte avec une baisse de prix de 50% de sa valeur

Le prix décentralisé a vu les traders pousser l’action des prix à la hausse, essayant de casser 0,83 $ à la hausse, un niveau qui ne bougerait pas la semaine dernière. Au lieu de cela, les traders sont tombés dans un double rejet supérieur et un grand fondu s’est matérialisé. L’aide est venue d’une Fed américaine belliciste, de certaines données économiques inquiétantes, des prix de l’énergie au plus bas et de la géopolitique en Ukraine faisant à nouveau la une des journaux.

MANA est proche de 0,60 $, où résident un niveau pivot historique et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours. Cette double ceinture sera essentielle pour maintenir MANA au-dessus de cette zone, car les baissiers pourront atteindre de nouveaux creux pour l’année. Un rebond pourrait être dans les cartes avec un swing à la hausse et 0,83 $ à nouveau comme niveau de prise de bénéfices dans une configuration de commerce de fruits à portée de main.

Graphique hebdomadaire MANA/USD

N’importe lequel des risques extrêmes mentionnés ci-dessus : une Fed américaine belliciste, des données économiques inquiétantes, des prix de l’énergie au plus bas et la géopolitique en Ukraine ; pourrait suffire à agir comme un catalyseur pour une rupture en dessous de ce support crucial. Les traders verraient une très grande zone s’ouvrir et l’objectif de prix à la baisse deviendrait 0,3 $. Cela indique que l’action des prix dans Decentraland sera réduite de moitié et chutera à près de 50 %.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :