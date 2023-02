L’action des prix de Terra Luna Classic devient ennuyeuse car elle se retrouve coincée entre deux moyennes mobiles | Cryptomonnaie

Le prix de Terra Luna Classic devrait clôturer la semaine avec près de 10% de pertes.

LUNC a fait face à des vents contraires de presque tous les coins des marchés, avec les banques centrales et la géopolitique en tête.

Attendez-vous à une autre baisse de 22% à risque si LUNC clôture la semaine en dessous de 0,0000162700 $.

Le prix Terra Luna Classic (LUNC) est fixé pour imprimer des prix rouges pour la semaine et le mois de février dans son ensemble. La baisse de cette semaine a été tellement importante que les haussiers ont jeté l’éponge, et les baissiers profitent d’une baisse gratuite tandis que les marchés les aident. Avec les avertissements sévères des banques centrales, la hausse des prix du pétrole, une nouvelle vague de demande devrait se déclencher avec la réouverture de la Chine, et une nouvelle série de violences en Ukraine par la Russie maintient les marchés et les commerçants en haleine alors que les conditions commerciales se détériorent de jour en jour.

Les traders de Terra Luna Classic doivent garder un œil sur le marché obligataire

Terra Luna Classic semble être en étroite relation avec le marché obligataire cette semaine. Cette semaine, la classe d’actifs à revenu fixe a enregistré de très mauvaises performances alors que plusieurs rendements d’obligations souveraines s’envolent à nouveau. Pas de surprise alors que de nouvelles tensions entre la Russie et l’Ukraine se répercutent sur les taux polonais et tchèques, forçant la main des banques centrales à une hausse prochaine. N’oubliez pas que ces banques centrales ont déclaré qu’elles avaient fini de grimper l’année dernière et que l’inflation devrait baisser maintenant.

Cette dernière déclaration ne pourrait pas être plus obsolète car LUNC chute à la suite des commentaires des banquiers centraux selon lesquels l’inflation ne diminue pas assez rapidement. Quittez le commerce des boucles d’or, préparez-vous à un atterrissage brutal et attendez-vous à ce que l’inflation bondisse dans le prochain chiffre. Terra Luna Classic ne correspondra pas à la pression de vente et sera écrasé comme un bug contre le plancher près de 0,0000127426 $, ce qui est toujours 22 % inférieur à la moyenne mobile simple sur 55 jours.

Graphique hebdomadaire LUNC/USD

Toute nouvelle positive serait la bienvenue et pourrait être amplifiée par les haussiers comme une raison de pousser l’action des prix plus haut dans LUNC. Cela pourrait venir avec une percée dans les pourparlers, par exemple, entre la Russie et l’Ukraine, une trêve. Ou à partir d’un point de données, l’inflation américaine mardi étant l’événement le plus important, une forte baisse de l’inflation ramènerait le scénario de la boucle d’or d’entre les morts et verrait LUNC imprimer environ 0,0000200000 $.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :