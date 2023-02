Évaluation de la juste valeur du prix Hedera Hashgraph dans un contexte de risques extrêmes croissants | Cryptomonnaie

Hedera Hashgraph pousse pour 0,08538374 $ à la hausse sur un flux de titres positifs.

HBAR a ajouté Dell au conseil de gouvernance après qu’Ubisoft, IBM, Google, Boeing et Deutsche Telekom l’aient déjà confirmé.

Les risques de queue extérieurs pourraient jeter une clé dans les travaux et déclencher une réaction instinctive agressive.

Le prix Hedera Hashgraph (HBAR) pousse à 10% pour la semaine avec 0,08538374 $ comme objectif à la hausse, ce qui était un niveau clé en août de l’année dernière. L’action des prix dans HBAR déconcerte les commerçants car c’est presque la seule crypto-monnaie qui se rallie fermement à toutes les autres cryptos qui sont à la traîne. La principale raison de cette victoire exceptionnelle vient après le dernier ajout de Dell au conseil de gouvernance alors qu’Ubisoft, IBM, Google, Boeing et Deutsche Telekom se sont déjà associés, et l’ajout de Dell aidera les clients dans leur transition vers le Web 3.0.

Hedera Hashgraph à contre-courant, mais pour combien de temps

Le prix de Hedera Hashgraph risque de manière exponentielle une forte baisse d’une réaction instinctive à mesure que des pressions extérieures et des risques extrêmes émergent. Cette semaine seulement, les banques centrales ont émis des avertissements sévères sur des conditions commerciales plus strictes et plus difficiles, tandis qu’en Ukraine, les Russes ont entamé le premier chapitre de leur deuxième infraction pour prendre le contrôle. Et comme si cela ne suffisait pas, les prix de l’énergie, des loyers et des voitures d’occasion aux États-Unis repartaient à la hausse, ce qui aggravait l’inflation et risquait un pic d’inflation.

HBAR pourrait donc, à tout moment, voir une énorme course d’traders venir durement des marchés mondiaux. Si un événement choquant se produisait, par exemple, un missile russe frappant un pays de l’OTAN, l’utilisation d’armes nucléaires ou, dans le cas des données, l’inflation américaine mardi bondissant au lieu de baisser. Tous ces éléments sont suffisants pour renverser l’élan et voir HBAR chuter vers 0,06039458 $ près du pivot mensuel avec 20 % de pertes.

Graphique hebdomadaire HBAR/USD

Tant que les traders peuvent maintenir leur écosystème dans HBAR, tout va bien. Mais alors, des titres plus positifs doivent surmonter le sentiment baissier actuel qui traverse les marchés. D’un point de vue technique, l’indice de force relative commence à surchauffer, mais il reste encore de la place pour atteindre 0,08538374 $ à temps pour une pause et clôturer au-dessus de ce niveau si possible.

