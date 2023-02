Le prix du Shiba Inu chutera de 24 % d’ici la semaine prochaine alors que les commerçants du SHIB montrent des signes de fatigue. | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu chute de 10 % alors que les marchés évoluent sous la pression de la géopolitique et des banques centrales.

SHIB voit les traders se préparer pour les chiffres de l’inflation américaine à venir mardi.

Voici ce que vous devez savoir pour mardi prochain et ce que cela indique pour SHIB.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) fait face à une vague massive de défis qui a déclenché un mouvement de plus de 10 % à la baisse. Plusieurs primes de risque doivent à nouveau être prises en compte alors que la Russie a commencé une autre infraction en Ukraine, les banques centrales restent bellicistes et l’inflation est loin de 2% pour les États-Unis, l’UE ou le Royaume-Uni. Le chiffre de l’inflation américaine mardi pourrait déclencher une autre baisse de 18 %.

Le prix du Shiba Inu devrait descendre en rappel vers 0,00001011 $

Le prix du Shiba Inu devrait être livré à la merci des marchés, car le chiffre de l’inflation aux États-Unis devrait sortir mardi. L’inflation en décembre est ressortie à 6,5 %, et le consensus pour janvier est de 6,2 %, avec une attente la plus faible de 5,8 %. Une baisse maximale de 0,7 % est donc attendue et répondrait aux attentes. Le plus grand risque vient avec seulement une attente de limite supérieure de 0,2 % de 6,7 %, ce qui indique que les économistes et les analystes sont trop concentrés sur une autre baisse.

SHIB pourrait être massacré si l’inflation reste stable ou bondit plus haut. Attendez-vous à un bond au-dessus de 6,5 % mais en dessous de 6,7 % pour voir une poussée vers 0,00001100 $, car la moyenne mobile simple sur 200 jours viendrait en support. Une effroyable hausse de l’inflation au-dessus de 6,7 % entraînerait une chute vers 0,00001000 $ avec une vente complète de 24 % la semaine prochaine.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Pour déclencher une surprise à la hausse, l’inflation doit chuter à 6,1 % ou moins. Ce serait une grande baisse surprise et ramènerait le scénario de la boucle d’or où les banquiers centraux poussent tellement ces derniers jours et la semaine dernière. Le prix du Shiba Inu monterait rapidement en flèche car les actions atteindraient rapidement de nouveaux sommets au cours de la semaine et verraient le SHIB dépasser 0,00001600 $.

