Comment les plans d’atterrissage en douceur de la Fed affecteront-ils le prix de Cardano ? | Cryptomonnaie

Le prix filmé de Cardano a plongé dans le rouge après le début de la deuxième attaque de la Russie vendredi.

Les traders de l’ADA devront lire beaucoup car de nombreux commentaires de la Fed ont été publiés cette semaine.

Attendez-vous à une baisse continue, car les risques extrêmes l’emportent tout juste sur les avantages à la hausse pour le moment.

Le prix de Cardano (ADA) risque fort de poursuivre sa chute depuis la semaine dernière, car février sera un mois très difficile pour les traders ADA de clôturer dans le vert. En comparant les deux premiers mois de janvier, il devient clair que le rallye de janvier était complètement sous-estimé dans l’idée qu’un scénario de boucle d’or serait sur la table, sans aucune réunion de la banque centrale pour repousser fermement cette idée. Cela s’est produit en février, toutes les grandes banques centrales poussant des taux plus élevés et émettant des avertissements similaires à ceux de 2022 indiquant qu’il faut faire plus et que les conditions doivent encore se resserrer pour étouffer l’inflation.

Le prix de Cardano est réévalué sans résultat de scénario boucle d’or

Le prix de Cardano verra son action sur les prix encore sous pression car, au cours du week-end, la poussière retombe sur les nombreux risques extrêmes ajoutés à la balance commerciale et se déplace en faveur des baissiers. Du point de vue de la banque centrale, Powell et Lagarde de la Fed et de la Banque centrale européenne se sont opposés à tout optimisme des marchés selon lequel un niveau pivot serait proche et des réductions seraient accordées vers la fin de cette année. Pendant ce temps, au cours de la semaine, la pression a surchauffé en Ukraine lorsque la prochaine offensive a commencé alors que Zelenskyy se rendait à Londres et à Bruxelles pour demander des avions de chasse comme dernière ligne rouge à franchir.

ADA devrait donc poursuivre sa baisse vers la moyenne mobile simple sur 55 jours près de 0,327 $ sur le graphique hebdomadaire. Le support de cette moyenne mobile a déjà bien fonctionné en janvier après que les traders l’ont dépassée et l’ont utilisée comme plate-forme de lancement pour la prochaine phase de leur rallye. Si le SMA de 55 jours ne tient pas, un support mince à 0,296 $ pourrait faire l’affaire.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Un gros catalyseur pourrait encore faire la queue pour les haussiers, à savoir le chiffre de l’inflation américaine mardi prochain. Si l’inflation continuait à baisser juste à temps, comme actuellement, les prix de l’énergie augmentent à nouveau, un soupir de soulagement se propagerait sur les marchés et les classes d’actifs. Attendez-vous à ce que le prix de Cardano revienne rapidement sur ses pertes et flirte avec une pause au-dessus du SMA de 200 jours et recherche 0,415 $ pour un deuxième test après celui qui a échoué en janvier.

