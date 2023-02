Le prix du COIN baisse de 15% alors que Coinbase déclare que « le jalonnement n’est pas la sécurité » | Cryptomonnaie

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a dénoncé la réglementation par l’application, qualifiant le jalonnement « d’aspect sûr et critique de la blockchain ».

Grewal a déclaré que le jalonnement ne relève pas de la catégorie des titres, que ce soit selon les règles de la loi américaine sur les valeurs mobilières ou le test Howey.

Le prix COIN a plongé de 30% en une semaine, invalidant une partie de son rallye de 142% depuis le début de l’année.

Coinbase est le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions traitées quotidiennement. Même ainsi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a été en tête avec la société de cryptomonnaie. Cependant, l’impact le plus important sur Coinbase est survenu cette semaine à la suite de l’attaque des régulateurs contre les services de jalonnement dans l’espace crypto.

Coinbase dit jalonnement, pas sécurité

Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, dans un article de blog vendredi, a présenté les raisons pour lesquelles le jalonnement ne relève en aucun cas de la catégorie des titres et pourquoi la SEC devrait le licencier. Selon Grewal, le jalonnement se distingue des titres en raison de sa nature de traitement de l’information. L’exécutif a noté,

« Le but de la loi sur les valeurs mobilières est de corriger les déséquilibres d’informations. Mais il n’y a pas de déséquilibre d’informations dans le jalonnement, car tous les participants sont connectés sur la blockchain et sont en mesure de valider les transactions via une communauté d’utilisateurs ayant un accès égal aux mêmes informations. . »

Grewal a poursuivi en déclarant que tenter d’imposer une loi sur les valeurs mobilières à un tel processus ne ferait que conduire les consommateurs américains vers des plates-formes offshore non réglementées. Selon Coinbase, cela s’explique par le fait que le jalonnement ne relève pas de la catégorie des valeurs mobilières ni par le US Securities Act ni par le test Howey.

Le test Howey est utilisé par la SEC pour déterminer la validité d’un véhicule d’investissement en tant que titre, qui est en place depuis près de 77 ans. Grewal a par ailleurs justifié Coinbase debout sur le jalonnement, en disant:

« Les services de jalonnement ne paient pas de récompenses en fonction des » efforts des autres « . Les services de jalonnement des fournisseurs de services ne sont pas entrepreneuriaux, managériaux ou un facteur important pour déterminer si les clients reçoivent des récompenses de jalonnement ou le montant des récompenses reçues. »

Coinbase a par ailleurs déclaré qu’une réglementation sensée aux États-Unis est soutenue par la société. Cependant, la réglementation par l’application n’est pas utile, surtout maintenant que la SEC cible potentiellement le jalonnement.

Les problèmes de jalonnement sont apparus au cours des derniers jours après que la SEC a infligé une amende de 30 millions de dollars à l’échange de crypto Kraken et fermé son offre de services de jalonnement en raison d’un manque d’enregistrement. Cela a provoqué la panique dans l’industrie de la cryptomonnaie, car les consommateurs craignaient que la SEC ne vienne après le jalonnement maintenant.

Le prix du COIN baisse

Cela s’est également reflété dans le cours de l’action Coinbase, après une baisse de près de 30 % de sa valeur au cours des derniers jours. La majeure partie de cette contraction est survenue au cours des dernières 48 heures, le COIN ayant chuté de 15 % pour s’échanger à 57,09 $.

Cours de l’action COIN

Bien qu’il s’agisse d’une action, COIN a évolué en parallèle avec le marché de la cryptomonnaie, la valeur de l’action fluctuant en conséquence. Cela a conduit la société d’échange de crypto à enregistrer un rallye de 142,44% en l’espace d’un mois depuis le début de l’année. Une augmentation de la peur pourrait avoir un impact significatif sur la valeur de l’actif, entraînant une nouvelle invalidation de sa récupération de 142 %.

