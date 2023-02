Prédiction de prix TRX : TRON devrait baisser, mais la tendance haussière semble saine | Cryptomonnaie

Le prix TRX a baissé de 3 % le 9 janvier.

Une baisse de 10 % ciblant 0,055 $ est susceptible de se produire.

La thèse de la tendance baissière serait invalidée à partir d’une rupture au-dessus de 0,071 $.

Le prix du TRX a connu une hausse de 46 % tout au long de l’hiver, mais a récemment baissé de 3 % le 9 janvier. Malgré cette baisse, la tendance générale reste positive, car les haussiers contrôlent le récit plus large. À court terme, cependant, le TRX devrait encore baisser.

Le prix TRX devrait reculer

Le prix TRX se négocie actuellement à 0,063 $ alors que les baissiers testent le support de la moyenne mobile simple sur 21 jours. Lors du rallye de 40% cet hiver, l’indice de force relative a franchi les conditions de surachat. Le RSI implique que le recul actuel est un mouvement de contre-tendance avant que d’autres gains ne se produisent.

Il convient de noter qu’il existe une divergence baissière sur le RSI entre les sommets marqués au plus haut du 14 décembre à 0,065 $ et le plus haut du 8 février à 0,071 $. Compte tenu de ces informations nouvellement développées, le prix TRX est soumis à une tendance à la baisse plus forte dans un proche avenir, un objectif prudent serait le point médian du rallye hivernal de 40% près de 0,055 $. Le scénario baissier crée le potentiel d’une baisse de 10% à court terme. Si l’indice de force relative reste supérieur à 40 alors que le prix baisse, TRX pourrait être considéré comme une opportunité d’achat dans les semaines à venir.

La thèse de la tendance baissière à court terme pourrait être invalidée par une rupture au-dessus du récent sommet de 0,071 $. Cette thèse baissière reste à court terme et cible la zone médiane de 0,055 $.

