Prédiction des prix de l’OCEAN : une baisse plus prononcée est imminente alors que les baissiers prennent le contrôle | Cryptomonnaie

Le prix de l’OCEAN a baissé de 15 % au cours des deux derniers jours.

OCEAN pourrait baisser vers 0,35 $ à court terme, mais la tendance haussière resterait intacte.

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire avec une violation supérieure à 0,52 $

Le prix de l’OCEAN traverse ce que beaucoup considéreraient comme une baisse raisonnable après un impressionnant rallye de 265 % depuis le jour de l’An. La baisse pourrait toujours être considérée comme une opportunité d’achat, mais les investisseurs doivent être conscients du risque inhérent à la baisse.

Le prix de l’OCEAN soumis à une baisse supplémentaire

Le prix de l’OCEAN a connu une baisse de 15 % au cours des deux derniers jours, marquant la plus forte baisse sur deux jours cette année. Après une hausse impressionnante de 265 % depuis le 1er janvier, la baisse de 15 % n’est pas suffisante pour modifier la structure de marché de la tendance haussière. Pourtant, une baisse = plus profonde est toujours possible à court terme et serait raisonnable compte tenu des bénéfices incroyables réalisés en si peu de temps.

Le prix de l’OCEAN se négocie actuellement à 0,43 $. Les Bears testent le support de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours, et l’indice de force relative (RSI) plane au-dessus du support après avoir franchi une brèche en territoire de surachat lors du récent rallye. Les paramètres du RSI suggèrent que l’OCEAN pourrait chuter de 20 points supplémentaires vers les 40 niveaux et être toujours considéré dans un état haussier.

Un outil de retracement de Fibonacci entourant la plus grande hausse de l’OCÉAN cet hiver montre un niveau de poche dorée de 61,8 % à 0,26 $. Une baisse à ce niveau entraînerait une baisse de 40 % de la valeur marchande.

Il convient de noter que 157 millions de transactions ont été enregistrées au cours des deux derniers jours de bourse, ce qui représente le volume le plus échangé cette année. Le fait que la plupart des transactions aient eu lieu un jour rouge pourrait être une indication subtile que la tendance haussière est sujette à un renversement.

Graphique OCEAN/USDT sur 2 jours

L’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire avec une rupture au-dessus du prix d’ouverture des chandeliers à 2 jours à 0,52 $. Les haussiers devront atteindre ce niveau pour faire monter le prix. Si le niveau de 0,52 $ est marqué, les haussiers pourraient poursuivre la tendance haussière et probablement défier la zone médiane de 0,50 $, entraînant une augmentation de 40 % par rapport au prix actuel de l’OCEAN.

