Axie Infinity Prix Prediction: Un mouvement explosif à venir d’une manière ou d’une autre | Cryptomonnaie

Axie Infinity a augmenté de 132 % en janvier, atteignant un nouveau sommet depuis le début de l’année à 13,94 $.

Les indicateurs techniques montrent des signaux mitigés, avec un potentiel de baisse de 28 % vers 7,30 $ ou une augmentation possible de 70 % vers 17 $.

Une cassure au-dessus de la zone de 13,94 $ réduirait le potentiel baissier.

Le prix d’Axie Infinity est à surveiller car il montre un potentiel baissier à court terme dans un récit haussier plus large. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer le prochain swing potentiel.

Le prix Axie infinity s’approche d’un grand déménagement

Le prix d’Axie Infinity a connu une flambée de volatilité, avec une augmentation de 132 % depuis le 1er janvier. Après avoir établi un nouveau sommet depuis le début de l’année à 13,94 $, le marché s’est consolidé près de la zone de 13,00 $ au cours des trois dernières semaines. Au moment d’écrire ces lignes, le prix AXIE est en baisse de 5% cette semaine.

Le prix Axie Infinity se vend actuellement aux enchères à 12,78 $, car les indicateurs techniques montrent des signaux mitigés pour l’avenir. Par exemple, l’indice de force relative a dépassé les conditions de surachat lors du rallye de 132 %, ce qui est un signal haussier. Cependant, l’indicateur de volume montre le plus grand nombre de transactions effectuées un jour rouge cette année, ce qui s’est produit le 23 janvier. De plus, le chandelier du 9 février a été le plus grand jour rouge de 2022, entraînant une baisse de 15 %. Au cours de cette baisse, les baissiers ont franchi à la fois la moyenne mobile exponentielle de 8 jours et la moyenne mobile simple de 21 jours.

Compte tenu de ces facteurs, le point médian du rallye hivernal a de bonnes chances d’être dépassé, entraînant une baisse potentielle de 28% vers la zone de 7,30 $. La tendance haussière, qui a pris naissance près de la zone de 6,00 $, devrait rester intacte à moins que le RSI ne tombe en dessous de 40 sur la période quotidienne.

Graphique AXS/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, l’invalidation de la thèse baissière pourrait se produire si les haussiers peuvent franchir le sommet nouvellement établi depuis le début de l’année de 13,94 $. Ce faisant, les haussiers pourraient poursuivre le rallye hivernal et défier les niveaux de liquidité dans la région des 17 $. Le prix d’Axie Infinity augmenterait de 70% par rapport à sa valeur marchande actuelle si les traders réussissaient.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :