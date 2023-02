Prédiction des prix des crypto-monnaies: Lido DAO, Polkadot & Crypto.com– American Wrap 10 février | Cryptomonnaie

L’action des prix de Lido Dao (LDO) devrait voir l’intérêt des investisseurs s’estomper assez rapidement, car l’action des prix s’est négociée de manière erratique et illogique ces derniers jours. Ces investisseurs vont probablement prendre leur argent et courir car la volatilité devient trop élevée, ce qui rend très difficile le maintien d’une bonne gestion commerciale. Avec les pressions extérieures et les vents favorables actuels, une baisse de 24 % ne serait pas improbable.

Polkadot, multichaîne pour le web3, fête une année de parachains, des blockchains connectées à l’écosystème DOT. Le prix DOT a chuté de près de 10 % depuis le 9 février, les analystes prévoient une nouvelle baisse du jeton natif du protocole Web3.

Le prix de Crypto.com Coin (CRO) a subi un fort uppercut de 8% de pertes alors que les traders ont été assommés contre les cordes jeudi. Dans un événement de type ninja, les traders ont soudainement envahi le marché et déclenché des ventes à tous les niveaux d’obligations, d’actions et de crypto-monnaies. Plusieurs avertissements ont déjà été émis tout au long de la semaine indiquant que les risques extrêmes remontaient, et le message du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mardi, a d’abord été perçu comme accommodant par les marchés avant que son intention belliciste ne soit digérée plus tard dans la semaine.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :