Le prix du Lido DAO devrait chuter de 24% au milieu des rumeurs d’interdiction de jalonnement ETH | Cryptomonnaie

Le prix du Lido Dao a montré des mouvements de scie ces derniers jours.

LDO saute sauvagement sur les rumeurs selon lesquelles la SEC pourrait interdire le jalonnement pour les clients de détail, tandis que LDO ne serait pas dans le champ d’application car il est décentralisé.

À moins que l’action des prix LDO ne se stabilise, attendez-vous à une forte baisse car les investisseurs rechercheront des crypto-monnaies plus techniques à échanger.

L’action des prix de Lido Dao (LDO) devrait voir l’intérêt des investisseurs s’estomper assez rapidement, car l’action des prix s’est négociée de manière erratique et illogique ces derniers jours. Ces investisseurs vont probablement prendre leur argent et courir car la volatilité devient trop élevée, ce qui rend très difficile le maintien d’une bonne gestion commerciale. Avec les pressions extérieures et les vents favorables actuels, une baisse de 24 % ne serait pas improbable.

Le prix du Lido Dao a connu des fluctuations de 18 % et 30 % en intrajournalier

Le prix du Lido Dao se négocie comme s’il était sous stéroïdes. Avec des fluctuations intrajournalières fermes proches de 18% et même un jour à 30% cette semaine, les traders s’éloignent de l’alt-coin car il est presque impossible d’avoir une idée de la direction. Pour aggraver les choses, tout au long de la semaine, l’action des prix a clôturé à chaque fois presque inchangée, ce qui en fait une opération perdante pour tout haussier ou baissier essayant de s’impliquer.

LDO doit subir une sorte de traitement pour se réparer et négocier plus logiquement et techniquement par rapport à certains niveaux ou pivots. La meilleure preuve que les commerçants sortent peut être trouvée dans l’indice de force relative (RSI), qui est en train de chuter. Idéalement, LDO devrait revenir à un niveau de support clé. Cela pourrait voir les commerçants commencer à construire un meilleur sens de l’action des prix qui permettrait la rentrée. Le meilleur niveau pour cela est à 2 $, près du pivot mensuel ou 24 % plus bas.

Graphique journalier LDO/USD

Si un commerce en petits groupes se produit, les commerçants de Lido Dao pourraient toujours faire partie de l’action des prix. Ce serait, par exemple, si l’action des prix bondit à la hausse et dépasse le niveau de résistance R1 près de 3 $. Les traders pourraient ajouter à leurs positions, et de nouveaux traders pourraient s’impliquer dans cette pause et viser 3,37 $ comme objectif de profit à proximité.

