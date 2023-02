Microsoft a mis fin à son projet de métaverse destiné à un usage industriel, ICP, SAND, AXS bleed | Cryptomonnaie

Microsoft a mis fin à son projet de métaverse axé sur les environnements industriels, quatre mois seulement après sa création.

Le géant de la technologie souhaite donner la priorité aux projets à court terme plutôt qu’à ceux qui mettent beaucoup de temps à générer des revenus.

Les jetons Metaverse Internet Computer Protocol (ICP), The Sandbox (SAND) et Axie Infinity (AXS) ont plongé dans un bain de sang à l’échelle du marché.

Microsoft, une entreprise technologique multinationale américaine, a anéanti les espoirs de l’utilité du métaverse dans les projets industriels et a dissous son unité de 100 membres. Une source ayant une connaissance directe du problème a déclaré que le géant de la technologie se concentrait désormais sur des projets susceptibles de générer des revenus à court terme.

Lisez aussi: Les commerçants de crypto paniquent vendant 4,7 milliards de dollars USDC pour fiat sur Coinbase, voici ce que cela indique

Microsoft dissout l’unité métaverse, anéantit les espoirs des détenteurs de jetons métaverse

Le géant de la technologie a récemment licencié 100 personnes de son unité métaverse, car l’application industrielle du projet semble non viable et pourrait prendre beaucoup de temps pour générer des revenus.

Depuis que la nouvelle a éclaté, il y a eu une large vente sur le marché de la cryptomonnaie et des jetons métavers Internet Computer Protocol (ICP), The Sandbox (SAND) et Axie Infinity (AXS). Les jetons Metaverse dans le top 10 ont généré entre 7,5 % et 22,4 % de pertes du jour au lendemain.

Jetons de métaverse

Pourquoi les jetons métavers pourraient connaître un nouveau déclin

La publication du rapport sur les résultats de Meta a alimenté un rallye des jetons métavers. Depuis lors, plusieurs développements haussiers dans les projets métavers ont contribué à un récit haussier. Plus tôt cette semaine, le 7 février, The Sandbox a annoncé une cérémonie de partenariat entre TheSandboxGame et la Saudi Arabia Digital Government Authority (DGA).

Malgré des catalyseurs haussiers tout au long de la semaine, les prix de SAND, MANA et AXS ont baissé du jour au lendemain avec l’annonce de la dissolution de l’unité métaverse de Microsoft. Le géant a formé pour la première fois son équipe principale de métaverse en octobre, depuis lors, l’unité s’est engagée dans la création d’interfaces logicielles qui pourraient être utilisées pour piloter des projets liés au métaverse. Les jetons métavers pourraient entraîner des pertes supplémentaires pour les acteurs du marché détenant ces jetons à long terme au milieu d’un bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :