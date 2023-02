Le prix des pièces Crypto.com à un niveau crucial, car une déroute majeure pourrait être la prochaine | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com Coin est entré dans le collimateur jeudi.

CRO a subi une vente massive avec une perte de + 8% à la clôture de jeudi.

Attendez-vous à voir plus à risque car ce support est la seule chose qui se dresse entre les traders et une perte de 30 %.

Le prix de Crypto.com Coin (CRO) a subi un fort uppercut de 8% de pertes alors que les traders ont été assommés contre les cordes jeudi. Dans un événement de type ninja, les traders ont soudainement envahi le marché et déclenché des ventes à tous les niveaux d’obligations, d’actions et de crypto-monnaies. Plusieurs avertissements ont déjà été émis tout au long de la semaine indiquant que les risques extrêmes remontaient, et le message du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, mardi, a d’abord été perçu comme accommodant par les marchés avant que son intention belliciste ne soit digérée plus tard dans la semaine.

Le prix des pièces Crypto.com n’a que deux bouées de sauvetage protégeant de 30% d’implosion

Le prix de Crypto.com Coin pourrait chuter de 30 % supplémentaires si les baissiers pouvaient franchir deux niveaux de support cruciaux, car le rallye de janvier risque d’être effacé des livres. Suite à la visite surprise de Zelenskyy à Bruxelles, la Russie a entamé sa première partie de la prochaine offensive avec plusieurs attaques de missiles, de mortiers et une attaque organisée de drones. Tous les regards sont tournés vers Bruxelles vendredi, où les dirigeants européens discuteront de l’appel de Zelensky pour des avions de combat en réponse à la nouvelle offensive russe.

Ainsi, CRO est à la merci des forces géopolitiques actuelles sur le point d’entrer dans leur célébration morbide d’un an. Attendez-vous à ce que davantage de risques de queue soient ajoutés et que des munitions supplémentaires soient fournies aux traders si l’UE donne le feu vert pour la livraison de l’avion de chasse. Un plongeon à 0,0749 $ et la moyenne mobile simple sur 55 jours à 0,0700 $ ouvre la porte à un effacement complet du rallye de janvier en tombant à 0,0550 $.

Graphique journalier CRO/USD

Avec ces niveaux de support en place, un rebond pourrait également être accordé. Après tout, plusieurs agences de renseignement prédisaient que la prochaine offensive aurait lieu au milieu ou à la fin de janvier. Ne vous attendez pas à voir un test à 0,10 $. Les haussiers doivent être réalistes et se concentrer sur 0,0850 $ comme niveau de prise de bénéfices pour le moment.

