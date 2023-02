Les commerçants de longue date sont les plus touchés alors que Bitcoin et Ether glissent pour 220 millions de dollars de liquidations | Cryptomonnaie

Le règlement de Kraken avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis concernant sa plate-forme de jalonnement liquide a entraîné une baisse du marché, l’impact étant le plus ressenti par les négociateurs de contrats à terme pariant sur une croissance supplémentaire.

Les transactions longues, ou les paris sur des prix plus élevés, ont pris 90% des 220 millions de dollars de liquidations sur les transactions à terme cryptomonnaies au cours des dernières 24 heures, alors que le bitcoin (BTC) et l’éther (ETH) ont chuté de près de 5%. Les contrats à terme Bitcoin et Ether ont cumulé 100 millions de dollars de liquidations, tandis que les contrats à terme suivis de dogecoin (DOGE), solana (SOL), XRP (XRP) et aptos (APT) ont pris chacun 4 millions de dollars de liquidations.

C’est le plus haut niveau de liquidations depuis novembre dernier pour les traders longs, ou ceux qui détiennent directement le titre. L’échange de crypto Binance a pris plus de 95 millions de dollars en liquidations, le plus parmi les contreparties, avec OKX voyant 47 millions de dollars.

Les liquidations se produisent lorsqu’une bourse ferme avec force la position à effet de levier d’un trader en raison d’une perte partielle ou totale de la marge initiale du trader. Cela se produit lorsqu’un trader ne peut pas respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier, c’est-à-dire lorsqu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour maintenir la transaction ouverte.

Les données sur les liquidations sont bénéfiques pour les traders car elles indiquent que l’effet de levier est effectivement éliminé des produits à terme populaires – agissant comme une indication à court terme d’une baisse de la volatilité des prix.

Kraken a accepté de mettre fin « immédiatement » à sa plate-forme de jalonnement cryptomonnaie en tant que service pour les clients américains et de payer 30 millions de dollars pour régler les frais de la Securities and Exchange Commission (SEC) qu’elle offrait aux titres non enregistrés.

