Le bitcoin tombe à 21 600 $ malgré un nouveau record historique de difficultés minières, est-ce un signe de short BTC ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a anéanti ses gains récents, tombant à un creux local à 21 600 $. La difficulté de minage a atteint un nouveau record historique à 39 billions de hachages, augmentant la pression sur les mineurs de l’écosystème Bitcoin. Le volume des positions courtes sur les principales bourses de produits dérivés a dépassé les positions longues alors que le prix du BTC a chuté.

La difficulté du réseau Bitcoin a atteint son plus haut niveau à 39,35 billions de hachages. La difficulté de minage a atteint des sommets, ce qui implique qu’il est plus difficile que jamais pour les mineurs de sécuriser le bloc suivant. Les mineurs BTC doivent effectuer 39,35 billions de hachages pour trouver le prochain bloc Bitcoin. La difficulté est la mesure de la concurrence entre les mineurs sur le réseau pour produire un bloc.

Difficulté du mineur Bitcoin

Bitinfocharts a signalé un taux de hachage de 300 exahashs par seconde EH/s, juste en deçà de son pic fin janvier de 316 EH/s. Ces développements ont affecté la rentabilité de l’exploitation minière et la mesure a chuté à des creux pluriannuels. Depuis février 2022, la rentabilité de l’exploitation minière a chuté de 66 % pour atteindre les niveaux actuels.

Le prix du bitcoin est influencé négativement par la répression réglementaire du régulateur financier américain Securities and Exchange Commission contre Kraken pour son produit crypto-as-a-staking. Colin Wu, un journaliste chinois, a partagé les détails des accusations de la SEC contre la plate-forme d’échange de crypto-monnaie.

La SEC américaine a accusé Kraken de ne pas avoir enregistré l’offre et la vente de son programme de jalonnement d’actifs cryptomonnaies en tant que service et d’avoir annoncé des retours sur investissement annuels pouvant atteindre 21%. Kraken a accepté de cesser immédiatement de jalonner des produits et de payer des pénalités de 30 millions de dollars.

– Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 10 février 2023