Axie Infinity (AXS), Orbeon Protocol (ORBN) ou Quant (QNT) – Où investir en premier ? | Cryptomonnaie

Avec des milliers de crypto-monnaies disponibles, vous aurez peut-être du mal à décider où vous concentrer. Pas de soucis, dans cet article, nous discuterons de trois pièces et verrons laquelle devrait être sur votre radar en premier – Axie Infinity (AXS), Orbeon Protocol (ORBN) et Quant (QNT). Les analystes ont découvert que le protocole Orbeon (ORBN) – actuellement à l’étape 5 de sa prévente, pourrait être l’un des meilleurs choix d’investissement en 2023 après sa flambée des prix de 1675 % pendant la prévente.

ACHETER DES JETONS ORBEON ICI

Axie Infinity (AXS)

L’Axie Infinity (AXS) est un jeu de combat blockchain où les utilisateurs peuvent grandir, s’entraîner et combattre des Axies (créatures). Les détenteurs de jetons Axie Infinity (AXS) pourront influencer et voter pour l’avenir global du jeu.

Au cours des 30 derniers jours, Axie Infinity (AXS) a choqué les investisseurs avec une augmentation de prix de 70 %. Axie Infinity (AXS) a une valeur de 11,27 $, soit une augmentation de 0,18 % au cours des dernières 24 heures. Les autres indicateurs d’Axie Infinity (AXS) sont malheureusement baissiers, car son volume de transactions a perdu 20 % au cours de la même période.

Axie Infinity (AXS), en tant que jeton, a fait des progrès remarquables depuis sa première apparition « gimmick ». Cependant, rappelez-vous qu’Axie Infinity (AXS) est une pièce Metaverse, donc ceux qui recherchent une devise avec plusieurs cas d’utilisation voudront peut-être chercher ailleurs.

Protocole Orbeon (ORBN)

L’une des plateformes de financement participatif de crypto-monnaie les plus innovantes au monde, Orbeon Protocol (ORBN), permettra aux investisseurs de faire de petits investissements dans certaines des entreprises débutantes les plus intrigantes et innovantes. Comment? En introduisant des NFT fractionnés avec des fonds propres réels qui les sous-tendent.

Avec cette méthode de financement participatif, les entreprises et les marques atteindront leurs objectifs de financement beaucoup plus rapidement tandis que les investisseurs entreront dans l’industrie des startups de niveau 1 pour des prix aussi bas que 1 $. De plus, les investisseurs pourront utiliser la plate-forme Orbeon Protocol (ORBN) pour négocier entre une variété de chaînes de blocs sur une seule plate-forme en raison de sa capacité multi-chaînes.

Orbeon Protocol (ORBN) mettra également en place un mécanisme « fill or kill » qui remboursera chaque investisseur si un projet n’atteint pas son objectif de financement participatif. Ce système sera intégré au contrat intelligent de chaque NFT, ce qui indique qu’il ne peut pas être modifié.

En parlant de sécurité, un blocage de liquidité de 10 ans garantira que le protocole Orbeon (ORBN) est là pour rester et un audit Solid Proof a déjà été effectué. Au prix de 0,071 $ par pièce ORBN, en hausse de 1675 % par rapport à son prix initial de 0,004 $, c’est une chance fantastique d’acheter une devise qui devrait atteindre 0,24 $ à la fin de la prévente.

ACHETER DES JETONS ORBEON ICI

Quantité (QNT)

Quant (QNT) est le moteur de la marque Overledger. Avec l’aide d’Overledger and Quant (QNT), les entreprises peuvent rejoindre des blockchains pour construire un réseau sûr.

Quant (QNT) a une valeur de 144,25 $, soit une baisse de 0,72 % au cours des dernières 24 heures. L’analyse technique de Quant (QNT) montre des signaux baissiers car son volume de transactions a également chuté de 31 % du jour au lendemain. Le sentiment autour de Quant (QNT) est négatif, car de nombreux investisseurs s’en éloignent.

Même les détenteurs de Quant (QNT) doutent de plus en plus que leur actif choisi puisse obtenir une croissance à long terme. À notre avis, Quant (QNT) ne peut pas, car il a atteint un plateau, et si des hausses de prix se produisent, elles ne seront pas notables.

Cet article est sponsorisé

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :