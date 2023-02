Les fondateurs en faillite de 3AC, Kyle Davies et Zhu Su, lancent un nouvel échange pour le commerce des créances cryptomonnaies | Cryptomonnaie

L’échange de crypto-monnaie, OPNX, sera le premier marché public pour le trading de créances cryptomonnaies et les dérivés.

Parallèlement à l’échange, Kyle Davies et Zhu Su lanceront également bientôt son jeton natif FLEX.

Les fondateurs de Three Arrows Capital ont ignoré à plusieurs reprises les assignations à comparaître émises par les liquidateurs de la société en faillite.

Three Arrows Capital (3AC) a été parmi les premières sociétés de cryptomonnaie à tomber en juillet 2022, ce qui a déclenché la première contagion sur le marché. Le fonds spéculatif en faillite a depuis été laissé aux liquidateurs pour tirer le meilleur parti de ses actifs restants. Mais au lieu de remplir leurs devoirs et responsabilités envers 3AC, les fondateurs sont occupés à lancer un nouvel échange crypto.

Les fondateurs de 3AC présentent Open Exchange

Les fondateurs de Three Arrows Capital, Kyle Davies et Zhu Su, ont lancé le premier échange de crypto-monnaie en son genre. Nommé Open Exchange, OPNX sera le marché public pour le trading de créances cryptomonnaies et les dérivés. Cependant, au cours des prochains mois, Open Exchange développera une conservation/compensation entièrement décentralisée, puis des actions/changes et des produits innovants.

Zhu Su a par ailleurs déclaré que l’échange est actuellement en phase de liste d’attente et qu’à l’avenir, le nom du jeton natif pour l’échange devrait être FLEX. Discutant de l’effondrement de Three Arrows Capital, Su a déclaré:

« C’était une période sombre, et nous n’étions pas parfaits dans la façon dont nous avons géré les retombées, mais nous étions déterminés à faire tout ce que nous pouvions… Nous avons parlé aux créanciers, essayant de réparer les choses du mieux que nous pouvions au milieu d’un assaut constant de dis/ désinformation et critique valable de l’orgueil entre les deux, mais à la fin, les mots et les liquidations ne peuvent aller que si loin. nous savions que ce que nous devions faire était de construire quelque chose qui prend toutes les douleurs/leçons et l’utilise pour faire progresser la crypto. c’était intéressant synchronicité que marque (coinflex ceo) et je me suis reconnecté exactement à ce moment. (sic) «

Discutant d’Open Exchange, Zhu Su a déclaré que l’équipe effectuerait des audits cryptomonnaies publics en temps réel pour confirmer que chaque solde, liquidation, retrait, dépôt et échange est correct – et s’assurer que tous les fonds des utilisateurs sont manifestement intacts.

10/ nous commencerons comme une place de marché pour le trading de créances/dérivés puis dans les mois à venir construire une conservation/compensation entièrement décentralisée, puis des actions/FX et des produits innovants notre vision est de déverrouiller les revendications piégées, la transparence radicale. le meilleur de defi et cefi combinés — Zhu Su (@zhusu) 9 février 2023

Kyle Davies et Zhu Su ignorent les assignations à comparaître

Les fondateurs de la bourse en faillite, alors que d’une part construisent une nouvelle plate-forme, d’autre part, ils n’essaient même pas de s’acquitter de leurs responsabilités envers leur ancienne société, Three Arrows Capital. Bien qu’ils aient été cités à comparaître à plusieurs reprises, Kyle Davies et Zhu Su continuent de se distancer de la procédure de liquidation.

Pour faire face à ce problème, les tribunaux des faillites ont même autorisé l’utilisation de méthodes non conventionnelles telles que la citation à comparaître via Twitter. Cependant, cela n’a pas non plus produit de résultats.



