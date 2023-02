Prédiction du prix du Shiba Inu : opportunité d’achat ou début de la fin ? | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a connu la plus forte baisse de l’année avec une baisse de 11 %.

SHIB pourrait rebondir de 45% si le niveau actuel se maintient comme support.

Toute la tendance haussière est susceptible d’être inversée si le RSI tombe en dessous de 40 en guise de confirmation.

Le prix du Shiba Inu connaît une augmentation de la volatilité car le prix a diminué du plus grand pourcentage cette année. Cette analyse permet aux traders de prévoir un scénario haussier et baissier grâce à l’utilisation d’indicateurs techniques et de techniques classiques d’action des prix.

Mise en place du prix Shiba Inu pour un échange

Le prix du Shiba Inu a connu le jour rouge le plus fort de l’année, la pièce de mème numérique ayant chuté de 11 % ce jour-là. Au moment de la rédaction, le prix entre dans une ligne de tendance précédemment établie, qui est un facteur déterminant pour l’action future des prix du jeton. Si les haussiers ne fournissent pas de support au niveau actuel, les traders peuvent s’attendre à ce qu’une baisse plus profonde se produise.

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00012134 $. Les baissiers tentent de forger un chandelier près de la moyenne mobile simple de 21 jours sur la période quotidienne. En cas de succès, ce serait le premier signe que la tendance générale à la hausse qui a commencé au cours de la dernière semaine de décembre a pris fin.

Pourtant, il y a toujours une chance que la tendance haussière se poursuive. L’indice de force relative (RSI) montre que le prix actuel revient à des niveaux de support avec des divergences haussières par rapport à la zone de consolidation précédente proche de 0,00001050 $. Ainsi, la baisse observée pourrait être considérée comme une opportunité d’achat dans le grand schéma des choses. Une chute sous le niveau 40 du RSI indiquerait que toute la tendance haussière est sujette à liquidation.

Le prochain niveau d’intérêt clé pour les traders est le plus haut d’août à 0,00001800 $, ce qui entraînerait une augmentation de 45 % du prix par rapport à la valeur marchande actuelle de SHIB.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Au contraire, si le RSI tombe en dessous de 40, les baissiers qui sont entrés sur le marché près du sommet actuel de 0,00001575 $ commenceraient probablement à renforcer leurs positions. Une frénésie de vente pourrait se manifester en conséquence, ciblant le point d’origine du rallye hivernal de SHIB près de 0,00000780 $. Le scénario baissier crée un potentiel de baisse de 36 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :