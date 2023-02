Les banques sous la pression des autorités américaines pour couper les liens avec les entreprises de cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les autorités américaines décourageraient les banques d’offrir des services à l’industrie de la cryptomonnaie.

Les autorités américaines semblent ressusciter des techniques passées pour réprimer les entreprises de cryptomonnaie et les banques offrant des services à l’industrie, ont déclaré plusieurs sources à Cointelegraph.

La stratégie présumée consiste à isoler le système financier traditionnel du marché de la cryptomonnaie en s’appuyant sur « plusieurs agences pour décourager les banques de traiter avec les entreprises de cryptomonnaie », dans le but de conduire les entreprises de cryptomonnaie à devenir « complètement non bancarisées », selon Nic Carter – co -fondateur de la société de capital-risque Castle Island et de la société de renseignement cryptomonnaie Coin Metrics.

Les affirmations reposent sur des conversations que Carter a eues avec des dirigeants de banques, y compris des banques crypto-natives et traditionnelles, a-t-il déclaré à Cointelegraph. « Ils me disent qu’ils font face à une immense pression de la part de la Fed [Federal Reserve] et FDIC [Federal Deposit Insurance Corporation]. Les fondateurs me disent qu’ils ne peuvent obtenir de comptes bancaires nulle part pour les nouvelles startups. » Selon Carter :

«Les régulateurs menacent et intimident les dirigeants des banques dans les coulisses, puis publient des« orientations »publiques soulignant que les banques sont toujours libres de conserver la crypto ou de servir les clients de la crypto. En réalité, ils ne sont pas libres de le faire, par tous les moyens.

Parmi les autres événements réglementaires récents, citons une déclaration conjointe publiée le 3 janvier par la Fed, la FDIC et le Bureau du contrôleur de la monnaie avertissant des risques que les banques s’engagent dans la cryptomonnaie et les encourageant à s’abstenir de le faire pour des raisons de « sécurité et des préoccupations de « bien-fondé ». Le mois dernier également, Binance a annoncé qu’elle ne traiterait que les transactions en dollars américains supérieures à 100 000 dollars en raison d’une nouvelle politique de Signature Bank.

En décembre 2022, Signature Bank a annoncé son intention de réduire les services de cryptomonnaie, de restituer les fonds aux clients et de fermer leurs comptes. La banque aurait emprunté près de 10 milliards de dollars au Federal Home Loan Bank System des États-Unis au cours du dernier trimestre de 2022 en raison de problèmes de liquidité liés au marché baissier et de l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

« Il y a une inquiétude particulière avec les échanges cryptomonnaies et les intermédiaires connexes qui opèrent en dehors des États-Unis parce que leur choix de juridiction se concentre généralement sur la maximisation des profits, généralement au détriment du client », Aaron Kaplan, co-PDG de la blockchain fintech Prometheum et avocat au cabinet d’avocats Gusrae Kaplan Nusbaum, a déclaré Cointelegraph. Il expliqua:

« Les banques réévaluent si le fait de continuer à fournir ces services vaut le risque.

Une autre priorité pour les régulateurs américains est apparemment d’interdire les services de jalonnement de crypto pour les clients de détail, a commenté le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, sur Twitter. Le jalonnement est un processus qui permet aux investisseurs en cryptomonnaie de verrouiller des actifs cryptomonnaies dans un contrat intelligent en échange de récompenses et de revenus passifs.

Les techniques des autorités américaines ne sont pas nouvelles. En 2013, une initiative de réglementation du gouvernement fédéral appelée Operation Choke Point ciblait une variété d’industries « à haut risque » et a renforcé la surveillance des institutions financières fournissant des services à ces entreprises.

Impacts sur les entreprises de cryptomonnaie

Les conséquences pour l’industrie de la cryptomonnaie pourraient aller de la réduction de la capacité des détenteurs de détail à échanger des pièces contre du dollar en plus de la fermeture des échanges de crypto sur le marché américain et d’un manque d’accès à l’innovation financière, a déclaré Carter. Il pense que cette décision conduirait l’industrie de la cryptomonnaie à revenir aux jours précédents :

« C’est un retour au « mauvais vieux temps » de 2014-2016, lorsque l’obtention de fonds sur les échanges était incroyablement difficile. Il n’y a pas de points positifs à cela.

Kaplan estime que « l’écosystème des services financiers crypto évolue pour s’aligner sur les cadres réglementaires établis », ce qui indique que les entreprises de l’espace devront « adopter la réglementation ou périr ».

En revanche, Carter prédit que les initiatives seront improductives pour l’industrie et les investisseurs de détail, renforçant les «banques fantômes» et retardant davantage son développement dans le pays. «Ils semblent croire qu’ils peuvent couper l’accès des utilisateurs de crypto au« prochain FTX »en harcelant les banques. Ce n’est pas vrai, car les blockchains et les stablecoins existent déjà. Ils sont naïfs. Le véritable objectif est d’endiguer la croissance de la cryptomonnaie de toutes les manières possibles.

La Réserve fédérale et le Bureau du contrôleur de la monnaie n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Cointelegraph.

