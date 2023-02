L’échange de crypto Kraken s’apprête à payer une amende de 30 millions de dollars à la SEC et à cesser le service de jalonnement de crypto | Cryptomonnaie

Kraken a été accusé de la vente d’un programme de service de jalonnement de crypto non enregistré.

La Securities and Exchange Commission a réglé les accusations en pénalisant l’échange de 30 millions de dollars pour quatre ans d’activités illégales.

Plus tôt le mois dernier, Gemini et Genesis ont également été facturés de la même manière pour leur programme « Earn ».

La Securities and Exchange Commission (SEC) a été implacable dans sa poursuite des sociétés de cryptomonnaie au cours des derniers mois. Sous la direction de Gary Gensler, des enquêtes ont abouti à des centaines de millions de dollars d’amendes pour les fournisseurs de services d’actifs numériques. Le prochain en ligne est Kraken.

Kraken abattu par la SEC

La SEC a annoncé jeudi dans un communiqué de presse qu’elle avait découvert que Kraken se livrait à une conduite illégale. Le fournisseur de services de cryptomonnaie a été accusé d’avoir vendu des services non enregistrés de leur programme de jalonnement de crypto-monnaie en tant que service. Kraken vendait ce service à ses clients sous prétexte de fournir un retour sur investissement annuel d’environ 20 %.

Afin de mettre fin à cela, Kraken a convenu avec la commission de mettre immédiatement fin à la vente de leurs services de crypto-staking. Parallèlement à cela, la société a également accepté de payer une amende de 30 millions de dollars en restitution, intérêts avant jugement et sanctions civiles. Commentant la même chose, le président de la SEC, Gensler, a déclaré :

« Que ce soit par le biais de jalonnement en tant que service, de prêt ou d’autres moyens, les intermédiaires de cryptomonnaie, lorsqu’ils proposent des contrats d’investissement en échange de jetons d’investisseurs, doivent fournir les informations et les garanties appropriées requises par nos lois sur les valeurs mobilières. L’action d’aujourd’hui devrait indiquer clairement au marché que les fournisseurs de jalonnement en tant que service doivent s’enregistrer et fournir une divulgation complète, juste et véridique et une protection des investisseurs.

Par ailleurs, la SEC a également noté que grâce à son programme de jalonnement, Kraken offrait non seulement aux investisseurs des rendements démesurés sans lien avec les réalités économiques, mais conservait également le droit de ne leur verser aucun rendement.

La SEC a encore frappé

Il s’agit du deuxième cas en moins d’un mois que la Securities and Exchange Commission accuse une entreprise pour une offre non enregistrée. En janvier 2022, Gemini et Genesis ont été accusés d’avoir offert des titres non enregistrés.

Les deux sociétés menaient déjà leur guerre puisque Genisis avait stoppé le retrait des utilisateurs de leur programme « Earn ». Les entreprises ont été accusées d’accusations similaires à celles de Kraken.

