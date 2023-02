Le fournisseur de paiements affirme mettre fin au programme de cryptomonnaie après une réduction de 19% du personnel | Cryptomonnaie

Les utilisateurs ne pourront plus acheter de Bitcoin après le 2 mars, et le « programme Affirm Crypto » sera officiellement fermé le 31 mars.

Max Levchin, PDG de la société d’achat immédiat et payant plus tard, Affirm, a confirmé qu’il mettrait fin à son « programme Affirm Crypto » dans un contexte de baisse des dépenses de consommation et d’évolution de l’environnement macroéconomique.

Le PDG a publié une lettre aux actionnaires le 8 février accompagnée d’une réduction de 19% du personnel. Il a cité les conditions macroéconomiques incertaines et la nécessité de compenser certains passifs du bilan de l’entreprise comme les deux principales raisons de cette décision :

Dans une période d’incertitude économique accrue, nous doublons nos activités principales, retardons des projets avec des échéanciers de revenus moins certains et alignons nos dépenses d’exploitation sur nos revenus. Parallèlement à la réduction de nos effectifs, nous mettons fin à plusieurs initiatives, telles que Affirm Crypto.

Le directeur financier de la société, Michael Linford, a déclaré que la décision avait été prise pour atteindre les objectifs de rentabilité.

« Nous avons pris des mesures décisives pour réduire les dépenses. Nous pensons que notre base de coûts est désormais dimensionnée de manière appropriée pour atteindre nos objectifs de rentabilité tout en soutenant notre feuille de route de produits et nos ambitions de croissance à long terme », a-t-il déclaré.

Affirm est un fournisseur de services de paiement destiné à la génération Y, similaire à Afterpay, qui permet aux clients d’acheter un produit en ligne et de payer plus tard.

La société a lancé le «programme Affirm Crypto» à la fin de 2021, près du pic du marché de la cryptomonnaie, lorsqu’elle s’est associée à la plate-forme de paiement Bitcoin NYDIG pour traiter les transactions Bitcoin (BTC) et fournir un compte cryptomonnaie aux utilisateurs d’Affirm.

Le programme a permis aux utilisateurs de mettre en place un système dans lequel les intérêts mensuels accumulés sur le compte d’épargne d’un utilisateur seraient automatiquement convertis en BTC.

Cependant, Affirm a noté que son programme de crypto-monnaie fermera officiellement le 31 mars, selon le site Web d’Affirm :

Le 2 mars 2023, la possibilité d’acheter des bitcoins via l’application Affirm prendra fin. Nous mettrons fin au programme Affirm Cryptocurrency le 31 mars 2023.

« Tout bitcoin sur votre compte à la fin du programme sera vendu au taux de référence Bitcoin CME CF (BRR) à partir de 16h00, heure de Londres, et le produit de la vente sera déposé sur votre compte Affirm Savings », ajoute la note.

À partir du 2 mars, les utilisateurs d’Affirm ne pourront plus acheter de Bitcoin. Source : Affirmer.

La fermeture fait bien sûr partie d’un nettoyage plus important du personnel de la plate-forme de prêt basée à San Francisco. Levchin a déclaré que la réduction de 19% de ses effectifs a pris effet aujourd’hui.

Dans une note du 8 février aux employés, Levchin a endossé le blâme en déclarant qu’il avait agi trop lentement face aux actions de la Réserve fédérale américaine :

Tout a changé à la mi-2022. Au cours des trois derniers trimestres, la Fed a relevé son taux directeur à un rythme sans précédent. Cela a déjà freiné les dépenses de consommation et augmenté considérablement le coût d’emprunt d’Affirm. La cause profonde de la situation actuelle est que j’ai agi trop lentement alors que ces changements macroéconomiques se déroulaient.

Environ 2 593 personnes affirment être employées chez Affirm, selon les chiffres actuels de LinkedIn.

Cela indique qu’environ 500 personnes ont probablement été touchées par l’annonce d’aujourd’hui.

Cointelegraph a contacté Affirm pour savoir combien d’employés liés à son initiative de cryptomonnaie ont été touchés, cependant, aucune information supplémentaire n’a été partagée.

Le PDG a cependant déclaré dans la lettre qu’il s’attend à ce que l’effectif actuel reste essentiellement stable dans un avenir prévisible.

Le cours de l’action d’Affirm, titré AFRM, a chuté de 19,1 % après les heures de négociation au NASDAQ, selon Google Finance.

