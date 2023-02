Pourquoi MASK Network mène le rallye des tokens métavers SAND, MANA, AXS | Cryptomonnaie

MASK Network a généré près de 6% de gains pour les détenteurs depuis le 7 février.

MASK est en tête de la hausse des prix des jetons métavers comme SAND de The Sandbox, MANA de Decentraland et AXS d’Axie Infinity.

Le protocole prend en charge les identités décentralisées sur les plateformes de médias sociaux, apportant les avantages de confidentialité de l’architecture Web3 à Facebook et Twitter.

MASK Network, un protocole web3 qui vise à décentraliser la plateforme de médias sociaux. MASK a généré des gains de près de 6% pour les détenteurs du jour au lendemain alors que les jetons métavers poursuivent leur rallye au cours de la deuxième semaine de février.

Le protocole a récemment exprimé son support aux identités décentralisées sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter.

Lisez aussi : Est-ce le bon moment pour ramasser Bitcoin ? Un nouveau cycle BTC commence

MASK Network mène le rallye des jetons métavers

MASK Network est un protocole Web3 qui apporte les avantages de la décentralisation en matière de confidentialité aux plateformes de médias sociaux. Le protocole web3 est axé sur la décentralisation des médias sociaux et des identités sur des plateformes comme Facebook et Twitter.

Les acteurs du marché de la cryptomonnaie considèrent le jeton MASK de MASK Network comme un concurrent de Dogecoin (DOGE) dans son utilité pour les paiements cryptomonnaies sur Twitter. Alors que Twitter travaille sur le déploiement de son paiement cryptomonnaie, la communauté de MASK Network pense que le jeton métaverse trouvera une utilité et un coup de pouce dans son adoption.

MASK a généré des gains de 87,5 % pour les détenteurs au cours des 30 derniers jours et des gains de 6 % depuis le 8 février. Depuis l’annonce des résultats de Meta, l’accent mis sur la crypto est passé des altcoins et des jetons DeFi aux jetons métavers comme The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA ) et Axie Infinity (AXS), aux côtés du nouvel intérêt des commerçants pour l’intelligence artificielle.

SAND, MANA et AXS se classent parmi les 10 meilleurs jetons métavers par capitalisation boursière. MASK a mené le rallye de ces actifs depuis l’annonce de la demande de Twitter pour une licence de paiement aux États-Unis.

S’il reste à savoir si MASK sera utilisé pour les paiements cryptomonnaies sur la plateforme de messagerie sociale d’Elon Musk, le jeton a suscité l’intérêt des commerçants de la communauté.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :