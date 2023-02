Le bond de 5% du prix de Solana mardi n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan alors que le ton haussier s’atténue davantage | Cryptomonnaie

Le prix Solana a mis fin à sa séquence de défaites mardi avec Powell comme chevalier blanc.

Les traders SOL réfléchissent trop à leur prochain mouvement car le discours général de Powell était belliciste.

Biden a ajouté de l’huile sur le feu en intensifiant des discussions acerbes avec la Chine.

Le prix de Solana (SOL) a pu imprimer un gain de 5 % après une séquence de trois jours de défaites qui a représenté une perte d’environ 8 %. Les traders ont utilisé le discours du président de la Fed américaine, Jerome Powell, pour briser la tendance et imprimer une autre bonne journée de négociation, car le mot « désinflationniste » était leur signal pour commencer à acheter dans l’action des prix de Solana. Les commerçants laissent la poussière retomber et découvrent que le discours de Jerome Powell n’était en fait pas du tout accommodant.

Solana devrait s’ajuster avec une baisse de 20% à venir

Le prix de Solana a pu remonter au-dessus de 24 dollars, grâce à un mot de la bouche du président de la Fed, Jerome Powell : « Désinflationniste ». Il est apparu que tout le discours n’avait pas d’importance, et les commerçants choisissaient les mots qu’ils voulaient entendre. L’ambiance est loin d’être euphorique ce matin alors que la gueule de bois entre en jeu avec le résumé que le ton de Powell était belliciste. Les risques géopolitiques extrêmes sont à nouveau élevés après l’état de l’Union de Biden, dans lequel il a mis les relations chinoises à rude épreuve en parlant du prétendu ballon espion.

SOL fait donc face à des vents contraires bien réels et pourrait bientôt voir les traders haussiers chuter à mesure que la fatigue s’accumule. Ils ont eu une bonne course en janvier, mais février semble plus difficile, ce qui indique que les traders commenceront à chercher la prochaine meilleure chose dans laquelle investir leur argent. Attendez-vous à ce que le prix de Solana recule vers 18,66 $, ce qui indique une correction de 20 % avec plus de force du dollar américain à venir en cours de route.

Graphique journalier SOL/USD

Si le prix de Solana peut s’éloigner de l’ambiance morose actuelle, attendez-vous à un saut assez rapide vers 26 $. Ce niveau est essentiel pour voir si des gains supplémentaires de 4 $ peuvent être projetés dans un proche avenir. Le prix de 30 $ est un niveau historique pivot, et la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours est à proximité. L’objectif de prix à 30 $ tomberait en ligne avec le niveau de résistance mensuel R1 et l’indice de force relative se rapprochant à nouveau de la frontière de surachat.

