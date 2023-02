Binance va soutenir les utilisateurs de la région du tremblement de terre en Turquie avec des parachutages de 100 $ en jetons BNB | Cryptomonnaie

Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie le 6 février a laissé une traînée de destruction dans son sillage, affectant de nombreuses communautés et individus.

En réponse à la tragédie, l’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé qu’il larguerait 100 USD de jetons BNB à tous les utilisateurs de Binance résidant dans les régions les plus durement touchées par le tremblement de terre. Le processus d’identification des utilisateurs éligibles impliquera de vérifier les soumissions de preuve d’adresse (POA) effectuées avant le 6 février dans dix villes touchées par le tremblement de terre, notamment Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa et Osmaniye.

Bien que la méthode POA ne soit pas précise à 100%, Binance a déclaré qu’elle la considère comme la meilleure option disponible pour localiser les utilisateurs touchés par le tremblement de terre. La valeur totale estimée des dons est d’environ 5 millions de dollars américains (94 000 000 TRY). Binance Charity a également mis en place une adresse de don publique, encourageant les particuliers à faire un don à l’appel d’urgence contre le tremblement de terre en utilisant diverses crypto-monnaies, notamment BTC, ETH, BNB, BUSD et XRP.

À la suite de catastrophes naturelles, les individus rencontrent fréquemment des difficultés pour accéder aux services bancaires traditionnels, en particulier lorsqu’ils en ont le plus besoin pour des besoins essentiels tels que les fournitures médicales et la nourriture. Pour lutter contre ce problème, l’utilisation des transferts de crypto-monnaie est devenue de plus en plus populaire pour fournir une aide financière aux victimes de catastrophes, car les transferts sont rapides, rentables, transparents et illimités, ce qui les rend bien adaptés pour fournir une aide dans des circonstances d’urgence.

La crypto-monnaie est de plus en plus devenue une solution pour fournir de l’aide à la suite de catastrophes. Par exemple, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, la crypto-monnaie a été utilisée pour fournir une aide aux personnes touchées par la guerre. Les organisations humanitaires ont utilisé la cryptomonnaie pour fournir une aide financière et des fournitures à ceux qui ne peuvent pas accéder aux services bancaires traditionnels en raison du conflit.

Au lendemain du tremblement de terre en Turquie, les organisations de l’écosystème crypto se mobilisent pour soutenir les malheureuses victimes. Le 6 février, l’échange de crypto-monnaie Bitget a annoncé qu’il avait engagé 1 million de livres turques pour aider les efforts de secours pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre.

