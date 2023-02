Les entrées institutionnelles peuvent-elles retarder le prix de Solana de s’effondrer de 21 % ? | Cryptomonnaie

Solana a noté plus de 3 millions de dollars d’entrées par les données de flux hebdomadaires de CoinShare, qui se situent juste derrière Ethereum.

Le prix de Solana est bloqué en consolidation entre 25,6 $ et 22,9 $ depuis près de trois semaines maintenant.

Le SOL est toujours vulnérable aux corrections, et une baisse en dessous de 19 $ invaliderait la thèse haussière d’une reprise à 30 $.

Le prix de Solana est resté sur une dynamique latérale au cours des derniers jours, le marché plus large de la cryptomonnaie ayant noté des sentiments mitigés. Cependant, un mouvement est attendu de l’altcoin maintenant que l’intérêt des grands détenteurs de portefeuille pour l’actif a augmenté.

Selon les données hebdomadaires sur les flux nets de CoinShare, Solana a réussi à attirer 0,5 million de dollars d’entrées pour la semaine se terminant le 3 février. Les entrées étaient les deuxièmes plus élevées, dirigées par Ethereum, qui a rapporté 0,7 million de dollars.

Cette performance est constante depuis le début de l’année, les entrées d’Ethereum depuis le début de l’année s’élevant à 10 millions de dollars, suivies de Solana avec 3 millions de dollars d’entrées. Cet intérêt institutionnel devrait éloigner le prix de Solana du contrôle des baissiers.

Le prix de Solana peine à rester à flot

Le prix de Solana a été consolidé entre 25,6 $ et 22,9 $ pendant près de trois semaines, l’altcoin n’ayant pas réussi à maintenir la tendance haussière de début janvier. Se négociant à 23,22 $, l’altcoin se situe juste au niveau de support immédiat de 22,77 $.

Si l’intérêt des institutions rajeunit les traders et que le prix de Solana se maintient, une reprise vers 25,65 $ peut être attendue. Le niveau coïncide avec le retracement de Fibonacci à 50 % de 37,25 $ à 14,05 $. Le récupérer permettrait à SOL d’augmenter et d’étiqueter la résistance critique à 28,29 $, et de le basculer dans un plancher de support fournirait également à l’altcoin le support du niveau de 61,8 Fib.

Graphique SOL/USD sur 8 heures

Néanmoins, les baissiers semblent également régner sur le mouvement des prix, et si le niveau de support immédiat est perdu, le prix de Solana glissera à 20,69 $. Perdre cela pousserait la crypto-monnaie à marquer le niveau de support critique à 19,3 $, ce qui coïncide avec la ligne de 23,6 % de Fibonacci. Un chandelier quotidien proche de ce niveau invaliderait la thèse haussière, portant le SOL à 17,89 $, marquant une baisse de 21 %.

