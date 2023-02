Le prix de SushiSwap augmente de 8 % après le lancement de la coordination sociale ; AAVE, MKR ensuite ? | Cryptomonnaie

Partager:

SushiSwap, ainsi que plusieurs autres protocoles DeFi de premier plan, notamment dYdX et MakerDAO, ont lancé une expérience «un à un».

L’expérience de coordination sociale consiste à démocratiser l’accès au DeFi et à créer un marché transparent.

Le prix AAVE observe une divergence baissière sur le RSI, ce qui pourrait indiquer une baisse à venir.

Le prix de SushiSwap a noté une forte hausse pendant les heures de négociation intra-journalière, qui a été suivie d’une annonce spéciale par les dirigeants de l’espace de la finance décentralisée (DeFi). L’annonce a marqué le premier partenariat de ce type parmi un si grand nombre de protocoles compétitifs.

Les protocoles DeFi se donnent la main

Bien que l’espace DeFi soit généralement considéré comme évoluant en tandem avec le reste du marché de la crypto-monnaie, il a réussi à réaliser quelque chose que d’autres actifs numériques n’ont pas. Dans le but de rendre DeFi plus accessible aux utilisateurs, les meilleures applications décentralisées se sont réunies pour commencer une expérience.

L’expérience de coordination sociale individuelle a noté que SushiSwap, AAVE, Lido DAO et de nombreux autres protocoles s’associent à d’autres protocoles.

Wu Blockchain a signalé que les protocoles signés étaient dYdX et AAVE, MakerDao et Element, Opyn et StakeDAO, Lido et Bebop, 1 pouce et KyberSwap, SushiSwap et Aura Finance, etc.

Le but de l’expérimentation, comme l’affirment ces candidatures, est de démocratiser l’accès à l’espace financier décentralisé. Dans le même temps, il s’agit également d’un effort pour faire de DeFi un marché « auto-souverain, sans confiance et transparent ».

Avec près de 48,84 milliards de dollars bloqués sur le marché DeFi, les opportunités de croissance sont immenses et la coordination entre les principaux protocoles favorisera une plus grande participation des utilisateurs. Par conséquent, cela stimulera l’utilisation et le flux de capitaux dans l’espace, ce qui profitera en retour aux protocoles.

Le prix AAVE a-t-il réagi de la même manière ?

Alors que le prix de SushiSwap a enregistré un pic, le prix est redescendu pour marquer une hausse de 3,11 % lundi. Se négociant à 1,48 $, SUSHI pourrait avoir du mal à clôturer au-dessus de la résistance immédiate à 1,47 $. Une rupture réussie du niveau de résistance mettrait en évidence un récit haussier pour l’altcoin.

Cependant, dans le cas de l’AAVE, la situation semble être assez différente. L’indice de force relative (RSI) peut être vu en train de former des sommets plus bas tandis que les chandeliers forment des sommets plus élevés. Cela indique la formation d’une divergence baissière.

Cela indique qu’à l’avenir, il y a de fortes chances que le prix de l’AAVE observe une baisse de prix. Dans l’état actuel des choses, l’altcoin n’a pas réussi à clôturer au-dessus de sa résistance immédiate à 88 $ tout en se négociant à 86,5 $.

Graphique AAVE/USD sur 12 heures

Une baisse supplémentaire ramènerait le prix à 77 $, mais une baisse de ce niveau de support laisserait le prix AAVE avec un seul coup pour rebondir à 69 $. Invalider ce niveau et clôturer en dessous du support critique à 67 $ marquerait une baisse de 21 % du prix, amenant l’altcoin aux sommets de décembre.

Retrouvez un Top 3 de cryptos à acheter et garder en 2023 dans cette vidéo :