Ethereum $ ETH / USD prévoit le rallye à partir de la zone des jambes égales | Cryptomonnaie

Dans cet article, nous allons jeter un coup d’œil aux graphiques Elliott Wave d’Ethereum publiés dans la zone des membres du site Web. Comme nos membres le savent, l’ETHUSD se négocie dans le cycle depuis le plus bas de juin 2022. Par conséquent, nous nous attendons à voir plus de force à court terme. Récemment, Ethereum a fait un recul qui a atteint la zone cible et a trouvé des acheteurs comme prévu. Dans la suite du texte, nous allons expliquer la prédiction des vagues d’Elliott.

Graphique ETH/USD Elliott Wave 1 heure 24/01/2023

Ethereum montre des séquences haussières impulsives dans le cycle à partir du plus bas de novembre 2022. Par conséquent, nous nous attendons à voir un nouveau rallye. Actuellement, Ethereum effectue un retrait de vague ((iv)) qui semble encore incomplet pour le moment. Le retrait est peu profond jusqu’à présent, nous supposons donc que l’ETHUSD n’a terminé que la première étape (w) de ((iv)) qui se déroule comme un double trois potentiel. Nous pensons que la vague (y) bleue est toujours en cours vers la zone 1549-1491. Les acheteurs devraient idéalement apparaître dans la zone marquée pour la poursuite du rallye vers un nouveau sommet idéalement ou pour un rebond de 3 vagues au moins.

Graphique ETH/USD Elliott Wave 1 heure 26/01/2023

Le recul a atteint notre zone cible à 1549-14914 (jambes égales : zone acheteurs). Ethereum a trouvé des acheteurs dans cette zone et nous obtenons une très bonne réaction à partir de là. Le rallye a fait suffisamment de séparation avec les dépressions. En conséquence, tout long à partir de là devrait déjà être sans risque et un profit partiel pris. La vague ((iv)) semble s’achever au plus bas de 1516,2 . Maintenant, nous devrions idéalement négocier dans la vague ((v)) vers la zone 1719+.

