Y a-t-il plus d’avantages dans le rallye de Shiba Inu, tueur de Dogecoin, après un gain de 100 % en 90 jours ? | Cryptomonnaie

Shiba Inu a gagné 100% contre Dogecoin, atteignant 0,00001638, en hausse de 100% dans les trois mois après avoir atteint le fond à 0,00000993 en novembre.

La forte reprise de la paire Dogecoin a été mise en évidence avec le lancement imminent de Shibarium, une blockchain de couche 2 soutenue par Shiba-Inu et construite sur le réseau principal Ethereum.

Le taux de combustion des Shiba Inu a grimpé de 67 % alors que la combustion symbolique s’est accélérée au cours du week-end.

Le taux de gravure des jetons Shiba Inu a grimpé de 67 % depuis le 4 février. Au total, 13 518 918 jetons SHIB ont été brûlés selon le portail Shibburn. La pièce meme a gagné 100% contre son concurrent Dogecoin au cours des 90 derniers jours.

La brûlure du jeton Shiba Inu suit les gains explosifs de 100% de SHIB contre Dogecoin

Shiba Inu, la deuxième plus grande pièce de mème de l’écosystème crypto et un concurrent de Dogecoin, a imprimé des gains de 100% contre DOGE depuis son creux de novembre.

Tableau des prix SHIB/DOGE

La paire SHIB/DOGE a atteint 0,00001638, un gain de 100 % après avoir touché le fond à 0,00000993, le niveau le plus bas jamais enregistré. La récupération massive de Shiba Inu a été mise au point alors que les détenteurs de SHIB anticipaient un rallye dans le jeton avec des mises à jour de développement de Shytoshi Kusama et de l’équipe de développement du projet.

Crypto Twitter prévoit que Shibarium sera mis en ligne le 14 février, alimentant un récit haussier parmi les détenteurs de SHIB.

Le bot Dogecoin suspendu pour avoir enfreint les règles de Twitter

Dogecoin, le concurrent de Shiba Inu et la plus grande pièce de monnaie de l’écosystème crypto, semblait pâle par rapport à la crypto-monnaie sur le thème de Shiba-Inu. Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla et propriétaire de Twitter, a suspendu un robot de basculement Dogecoin pour avoir enfreint les règles de la plateforme de médias sociaux.

La décision de Musk a soulevé des inquiétudes dans la communauté concernant l’utilité de Dogecoin et son adoption sur Twitter une fois que la plate-forme aura déployé les paiements cryptomonnaies. La communauté Shiba Inu attend le lancement des gains de Shibarium et SHIB contre Dogecoin au premier trimestre 2023.

