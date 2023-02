Voici ce que indique la nouvelle fourche Dogecoin pour les hodlers DOGE | Cryptomonnaie

EthereumFair, le premier fork Ethereum au monde, a discuté d’un fork Dogecoin avec la communauté DOGE, proposant un nouvel algorithme de minage.

Le mécanisme de consensus Dogecoin restera inchangé, la preuve de travail et l’algorithme d’extraction seront modifiés pour utiliser l’extraction de cartes graphiques Ethereum.

Dogecoin se classe désormais parmi les 10 meilleurs jetons en termes de volume d’échanges pour les 100 plus grandes baleines de la Binance Smart Chain.

EthereumFair, le projet qui se présente comme le premier fork Ethereum au monde, est en pourparlers avec la communauté Dogecoin pour un fork. L’équipe propose de conserver l’algorithme de consensus de DOGE et de modifier l’algorithme de minage pour le rendre compatible avec le minage des cartes graphiques Ethereum.

DOGE se classe parmi les jetons les plus échangés par les baleines Binance Smart Chain. Ces développements pourraient agir comme des catalyseurs haussiers pour Dogecoin.

Le premier fork d’Ethereum discute du fork Dogecoin et propose un nouvel algorithme de minage

EthereumFair est une chaîne fork dirigée par un groupe de technologues qui insiste sur le maintien du mécanisme de consensus Proof-of-Work de l’ETH. Ce groupe a établi un nouveau hub pour les mineurs ETH et les projets écologiques tout en leur assurant la sécurité et une décentralisation à 100 %.

Aujourd’hui, nous avons discuté de la fourche dogecoin avec le #dogecoin communauté. Le #ETHF la communauté technique aidera #Dogecoin fourchette. — EthereumFair($ETHF) #PeoplePOW (@EthereumFair) 4 février 2023

L’équipe EthereumFair a discuté du fork et a offert une aide technique à la communauté Dogecoin. Une organisation autonome décentralisée (DAO) sera créée à laquelle les technologues, les communautés, les parties au projet, les échanges et les mineurs seront invités à participer activement.

Il s’agit d’un lien mondial et d’un remaniement majeur de la liquidité, où Dogecoin conserve son mécanisme de consensus de preuve de travail et l’algorithme de minage sera séparé de Wright, pour utiliser la machine de minage de cartes graphiques Ethereum.

Un groupe de consensus plus large sera généré ; Dogecoin sera compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), ce qui est une tendance et le DAO assurera la décentralisation du projet.

L’équipe a annoncé que la fourche Dogecoin conservera toujours le grand livre 1: 1, mais il y aura quelques ajustements détaillés de l’algorithme de la série Bitcoin à l’algorithme de la série Ethereum.

La popularité des Dogecoins décolle : le jeton le plus échangé par les baleines de Binance Smart Chain

Dogecoin se classe dans la liste des 10 meilleurs jetons en termes de volume d’échanges pour les cent plus grands investisseurs en portefeuille de la Binance Smart Chain. La pièce meme se classe parmi les préférées des baleines BSC et bénéficie d’un volume d’échange élevé provenant de l’activité des baleines.

La nouvelle de la fourchette qui conserve le mécanisme de consensus de DOGE et sa popularité parmi les baleines pourrait agir comme des catalyseurs haussiers pour la pièce meme. Alors que le concurrent Shiba Inu va à l’encontre de la grande tendance à la baisse du marché de la cryptomonnaie et génère des gains à deux chiffres, Dogecoin se prépare à faire un retour avec l’intérêt des baleines et de la communauté de la fourche Ethereum.



